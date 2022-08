Il frigorifero ci chiama? Noi rispondiamo con questa ricetta filante

Il contorno ideale per la carne e il pesce è già in casa, basta cercarlo: patate con provola e pomodorini, la vera svolta

Poco tempo per preparare un contorno che si adatta alla carne come al pesce? Nessun problema, svuotiamo il frigo e prepariamo le patate con provola e pomodorini.

Basta poco per accontentare tutti con un piatto dall’aspetto rustico e filante. Una ricetta economica, buona, sana e quasi sorprendente.

Patate con provola e pomodorini: parola d’ordine, recupero

Questa è anche una ricetta di recupero e quindi l’uso dei formaggi è molto elastico. In frigo abbiamo pecorino e scamorza, oppure fontina, Galbanino, toma, caciocavallo. Sono perfetti pure quelli.

Ingredienti:

900 g patate

16 pomodorini ciliegini

1 cipolla dorata

2 spicchi di aglio

1 rametto di maggiorana

50 g di pecorino non stagionato

80 g di provola

30 g di mollica di pane casereccio

500 ml di brodo vegetale

2 cucchiai di zucchero

olio extravergine d’oliva q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Sbucciamo le patate, laviamole bene e asciughiamole. Poi tagliamole a pezzi, più o meno regolari anche se alla fine abbiamo bisogno di un risultato rustico e non di una precisione millimetrica, e lasciamole per 20 minuti in una ciotola piena di acqua fredda affinché perdano un po’ del loro amido.

Quindi prendiamo un tegame pieno di acqua fredda e facciamo lessare gli spicchi di patate, salando leggermente. Basteranno 15 minuti, abbiamo bisogno che rimangano ancora belli sodi perché tanto poi ci sarà una seconda cottura. Appena sono pronte, scoliamole in una ciotola e condiamole con un filo di olio.

Spelliamo la cipolla e tritiamola finemente insieme ad uno spicchio di aglio spellato. Poi versiamo un generoso filo di olio in una padella, mettiamo a rosolare cipolla e aglio fino a quando prendono colore. A quel punto aggiungiamo i pomodorini tagliati in due facendoli rosolare a fiamma medio-alta per una decina di minuti insieme allo zucchero semolato.

Quando sono pronti togliamoli dal fioco, saliamo leggermente insaporendo con qualche macinata di pepe fresco e ancora un giro d’olio prima di tenerli da parte.

Poi riprendiamo la padella e facciamo rosolare in 2 cucchiai di olio l’altro spicchio di aglio intero dopo averlo spellato. Quando ha dato sapore all’olio togliamolo con una pinza tenendo da parte e aggiungiamo le patate insieme ad un mestolo di brodo vegetale preparato con il dado oppure nel modo classico (carota, sedano, cipolla, gambo di prezzemolo).

Lasciamo cuocere le patate fino a quando diventano leggermente croccanti. Poi in una ciotola mescoliamo la mollica di pane insieme allo spicchio di aglio, alla maggiorana e ai due formaggi grattugiati nei fori grossi di una grattugia a fori grossi.

Aggiungiamo nella padella prima i pomodorini e per 5 minuti. Poi anche il trito di pane e formaggi, facciamo andare per un paio di minuti e spegniamo. Le patate con provola e pomodorini sono pronte da portare in tavola.