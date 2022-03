Silvia Toffanin promossa con Verissimo: Mediaset ha fatto la scelta giusta?

Silvia Toffanin è stata promossa con Verissimo a causa degli ottimi ascolti collezionati. Mediaset ha davvero fatto la scelta giusta?

Silvia Toffanin ha avuto l’arduo compito, insieme a Maria De Filippi che dopo numerosi anni ha cambiato la collocazione del suo storico talent show Amici, di provare a risollevare la fascia della domenica pomeriggio di canale 5. Da anni, infatti, Mediaset, dopo un periodo d’oro che ha visto al timone di tutto Barbara d’Urso, non è riuscita a decollare in quanto il pubblico del piccolo schermo optava per seguire le dinamiche offerte dalla concorrenza con Domenica In di Mara Venier.

Quest’anno le cose sono andate diversamente e Mediaset ha sbaragliato la concorrenza proponendo durante la domenica pomeriggio di canale 5 il celebre talent show Amici di Maria De Filippi e Verissimo. Questa nuova formula si è rivelata essere vincente ed è riuscita a collezionare ottimi ascolti. Per questo motivo l’azienda ha deciso di premiare il programma di Silvia Toffanin prolungando la sua messa in onda quando la trasmissione sarebbe dovuta terminare molto prima.

Mediaset ha promosso Verissimo con un certo orgoglio, ma la scelta di prolungare la sua messa in onda è stata una mossa vincente o meno da parte dell’azienda?

Mediaset promuove Verissimo, Silvia Toffanin continua con la messa in onda: il giudizio del pubblico

Per rispondere a questa domanda abbiamo scelto di valerci non del giudizio di critici ed esperti del settore, ma chi la televisione la guarda effettivamente e non solo per sparare giudizi: il pubblico. Così abbiamo lanciato sui nostri canali social un sondaggio a riguardo, chiedendo ai nostri lettori se Mediaset avesse fatto la scelta giusta a prolungare la messa in onda di Verissimo o se fosse stato meglio terminare il tutto come precedentemente prestabilito.

Prima di rivelarvi il risultato di questo sondaggio, è doveroso fare alcune importanti precisazioni a riguardo. La prima è che questo sondaggio non vuole in alcun modo influenzare gli utenti della rete in merito ai personaggi trattati, ma vuole soltanto capire che cosa ne pensano dei prodotti a loro rivolti. Il risultato è stato stabilito attraverso una media dei voti ricevuti, sia in positivo che in negativo, ed in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali. Detto questo vediamo subito che cosa hanno decretato i nostri lettori.

Il pubblico della rete ritiene che la scelta di Mediaset sia stata un’ottima soluzione per il pomeriggio di canale 5, in quanto la maggior parte dei voti ricevuti sono tutti a sostegno della conduzione di Silvia Toffanin, che ha incantato tutto il suo pubblico con il suo incredibile cambiamento durante il corso di questi anni.

Silvia Toffanin è stata promossa non soltanto da Mediaset, l’azienda per la quale lavora, ma anche dal pubblico del piccolo schermo che le ha permesso di raggiungere questi incredibili risultati.