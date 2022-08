Il nero è il colore più chic di sempre! Ecco come indossarlo anche in estate!

Il nero è il colore più chic in assoluto, e perfetto per l’estate! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà tutte le tendenze del momento per realizzare un perfetto total look con il colore più amato da tutte: il nero!

Seguire sempre le tendenze fashion alla lettera non è mai semplice, soprattutto quando si tratta di colori. Esatto, perché i colori seguono le tendenze: possiamo utilizzare un determinato colore durante l’anno e quello successivo non utilizzarlo più. Esistono però delle tonalità che non seguono le tendenze, perché sono dei classici ed evergreen!

Il nero sta bene su tutto. Mai frase è stata più vera, perché in fatto di abbigliamento il colore nero è decisamente il più amato di tutti. Ci fa sentire sempre eleganti e a nostro agio in qualunque situazione stilistica.

Ogni anno però i big della moda lanciano quella nuova nuance oppure quel nuovo abbinamento di colori sgargianti che cerchiamo di allontanarci dal nostro amore per il nero, ma per poco tempo, perché il nero è l’unico colore di cui non potremmo mai stancarci.

C’è da dire però che il colore protagonista di questa guida di stile è scuro e quindi in estate o durante le belle giornate non ci sembra trendy indossare outfit total black.

Da oggi tutto cambierà, perché stiamo per conoscere tutti i segreti fashion per indossare look neri anche in estate ed essere al top!

Siete curiose? Iniziamo!

Il nero è il colore più elegante dell’estate 2022! Ecco come realizzare i tuoi look preferiti!

Scegliere di indossare look monocromatici è sempre una buona scelta, perché in un attimo sembrerai elegante e super chic. Ma quando si tratta di look tinta unita di color nero dobbiamo fare attenzione e non esagerare. Ecco come essere sempre al top!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come realizzare dei look total black perfetti per l’estate:

t-shirt e jeans skinny: questo look è perfetto per le giornate a lavoro e per l’aperitivo con le amiche. Tip di stile: utilizza in questo caso una scarpa e borsa di un colore diverso, come il bianco o il beige. Darà un tocco più leggero al tuo outfit.

questo look è perfetto per le giornate a lavoro e per l’aperitivo con le amiche. Tip di stile: utilizza in questo caso una scarpa e borsa di un colore diverso, come il bianco o il beige. Darà un tocco più leggero al tuo outfit. minigonna e sandali chunky: la minigonna nera con t-shirt e sandali chunky è l’abbinamento perfetto per la passeggiata con le amiche nel centro città. Comoda ma trendy!

la minigonna nera con t-shirt e sandali chunky è l’abbinamento perfetto per la passeggiata con le amiche nel centro città. Comoda ma trendy! lunghezza midi : che sia una gonna o un abito la lunghezza midi, quindi sotto al ginocchio, è perfetta per ogni situazione. Indossa il tuo abito midi nero o il tuo abbinamento maglia e gonna con un sandalo flat. Chic e senza tempo!

: che sia una gonna o un abito la lunghezza midi, quindi sotto al ginocchio, è perfetta per ogni situazione. Indossa il tuo abito midi nero o il tuo abbinamento maglia e gonna con un sandalo flat. Chic e senza tempo! pantalone uomo e crop top: se non puoi fare a meno dei tuoi pantaloni taglio uomo il look crop o tank top e pantalone con pinces total black sarà il tuo miglior amico in estate! A proposito, Elodie e il costume che ha incantato il web! Ecco come copiarla!

Abbiamo visto come realizzare il tuo look total black. Adesso non ci resta che sperimentare con la moda, creare il tuo outfit e indossarlo! Sarai perfetta!