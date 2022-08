Aurora Ramazzotti devastata, quello che è successo è incredibile: “Eravamo lì”

Aurora Ramazzotti è devastata da quanto è successo. Soltanto due giorni fa avrebbero potuto cadere in una tragedia senza fine.

Aurora Ramazzotti è solita condividere pensieri e riflessioni con gli utenti della rete, che amano potersi confrontare con lei su svariati argomenti che vanno dalla crescita personale fino a raggiungere alle notizie riguardanti la cronaca e l’attualità.

Per questo motivo non sono rimasti sorpresi quando ha voluto condividere una determinata notizia con loro, peccato però che tutto si sarebbero aspettati tranne che uno sfogo disperato in quanto è accaduto qualcosa di incredibile che nemmeno lei si sarebbe immaginata di poter vivere lontanamente.

Lo sfogo di Aurora Ramazzotti è stato un colpo al cuore per tutti coloro che si sono trovati in questa spiacevole situazione che non può di certo essere ignorata o messa da parte.

Aurora Ramazzotti disperato, lo sfogo gela tutti: racconto incredibile

La figlia di Michelle Hunziker, che tra l’altro è stata beccata così con il suo nuovo fidanzato Giovanni Angiolini, ha confidato che alcuni suoi fedeli sostenitori le hanno invitato alcuni scatti di quanto è successo a Stromboli che è stata colpita da un terribile nubifragio.

Delle immagini, quelle arrivata ad Aurora Ramazzotti, che sono un vero e proprio colpo al cuore in quanto si può notare una città devastata, ma non finisce qui. La figlia d’arte ha ammesso che soltanto qualche giorno fa anche lei si trovava sul posto e non osa immaginare che cosa sarebbero potuto accadere se fosse rimasta qualche momento in più.

“Mi hanno mandato queste foto di Stromboli stamattina” ha esordito la Ramazzotti, mostrando ai suoi fedeli sostenitori lo scatto che l’è stato inviato proprio in queste ore poco prima della sua pubblicazione sui social. “C’è stato un nubifragio devastante la notte… “ ha poi proseguito, rivelando che cosa è accaduto nello specifico. “Noi eravamo lì solo due giorni fa“ ha poi concluso, ancora incredula per quanto è accaduto e spera che per quanto possibile non ci siano stati danni non solo per il luogo ma anche per tutte le persone che si trovavano lì.

Aurora Ramazzotti su Instagram ha condiviso questo momento con i suoi fedeli sostenitori nella speranza che tutto possa risolversi nel migliore dei modi.