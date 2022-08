Prima volta a Torino? Non dimenticarti di visitare i gioielli della città

Stai pianificando un viaggio nella splendida Torino? Segui i nostri consigli per un’esperienza indimenticabile!

Non c’è alcun dubbio che Torino sia una una città ricca di storia e arte. Per non parlare dei meravigliosi paesaggi che offre, grazie alle Alpi e alle colline che la circondano.

Forse non lo sai o non ti ricordi, ma fu la prima capitale del Regno d’Italia, dove risiedeva la famiglia reale dei Savoia. Per questo motivo, Torino ospita anche numerosi palazzi reali oltre ad una moltitudine di eleganti edifici.

Cosa visitare a Torino

Torino non ospita solo residenze reali, ma qui per esempio, si trovano alcuni dei più antichi caffè d’Italia, oltre a splendide piazze e musei. Molti non lo sanno, ma proprio in questa città è nata una pratica molto amata, quella dell’aperitivo.

Se non sei mai stata a Torino e sei indecisa sulle cose da visitare, qui di seguito troverai un elenco delle attrazioni da non perdere!

MOLE ANTONELLIANA E MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA

Come non includere la Mole Antonelliana nel proprio itinerario. É il simbolo di Torino, progettata dall’architetto Alessandro Antonelli. Infatti, il suo nome si riferisce al nome dell’architetto e al periodo in cui era l’edificio più alto del mondo. Oggi la Mole Antonelliana ospita il Museo Nazionale del Cinema, l’unico in Italia dedicato a quest’arte. È uno dei musei dedicati al cinema più importanti al mondo, grazie al patrimonio e all’attività didattica.

PIAZZA CASTELLO

Piazza Castello è una delle piazze principali di Torino, in quanto ospita due importanti edifici: Palazzo Madama e Palazzo Reale, entrambi appartenenti a Casa Savoia. Il secondo è la più importante residenza sabauda in Piemonte, da cui i Savoia governarono per almeno tre secoli.

MUSEO EGIZIO

Anche questa è una tappa obbligata. Il Museo Egizio di Torino è il più antico museo al mondo dedicato a questa civiltà e il secondo museo egizio più importante dopo quello del Cairo. Al suo interno sono conservati molti reperti, come mummie, sarcofagi e statue. Si tratta di circa 37 mila manufatti che vanno dal paleolitico all’epoca copta, rendendo il patrimonio del museo uno dei più preziosi al mondo.

PARCO DEL VALENTINO

Il Parco del Valentino è il più grande di Torino, con un’estensione di 42 ettari. È il luogo ideale per un picnic o una passeggiata. Inoltre, al suo interno, si trova il Borgo Medievale, una perfetta rappresentazione di una città del Medioevo, con negozi, un castello e le varie stradine.

PALAZZO CARIGNANO

Palazzo Carignano è un bellissimo esempio di architettura barocca piemontese, nonché una testimonianza dell’amore per i dettagli e le arti di Casa Savoia. Fu la prima sede del Parlamento italiano quando Torino era capitale del Regno d’Italia. Il palazzo ospita oggi il Museo del Risorgimento Italiano, in linea con il ruolo che ricopriva durante questo periodo storico.

PIAZZA VITTORIO VENETO

Piazza Vittorio Veneto è una delle piazze più grandi d’Italia, con una splendida vista sul fiume Po. Qui si trova la Chiesa della Gran Madre di Dio, ispirata al Pantheon di Roma. Da questa chiesa si può ammirare la splendida piazza e il fiume che attraversa la città di Torino. Inoltre, secondo una leggenda, tra la statua della Fede e quella della Religione, all’esterno della chiesa, si trova un punto in cui fu nascosto il Santo Graal.

BASILICA DI SUPERGA

Visibile anche in lontananza, la Basilica di Superga si trova su una collina fuori Torino, ma non molto distante. Oltre a essere un monumento di grande rilevanza architettonica, è anche un luogo storico molto importante. Infatti, è il luogo in cui sono sepolti i re, le regine, i principi e le principesse di Casa Savoia.