Michelle Hunziker beccata così con Giovanni Angiolini: da non credere!

Michelle Hunziker continua a infiammare l’estate con la sua nuova love story, questa volta è stata beccata con Giovanni Angiolini come nessuno si aspettava.

L’estate del gossip quest’anno sta regalando grandi soddisfazioni. Tra spiacevoli separazioni vip, c’è anche chi sta trovando il coraggio di ricominciare e lo sta facendo alla grande. Per Michelle Hunziker quello appena passato non è stato un anno semplice, la sua vita è stata scombussolata dalla fine del matrimonio con Tomaso Trussardi.

Il suo volto è apparso malinconico, ma soltanto per poco, perché in realtà la storia si era probabilmente conclusa già da tempo prima del comunicato ufficiale. La conduttrice di Striscia la Notizia infatti, ha trovato la forza di andare avanti e di aprire un nuovo bellissimo capitolo della sua vita. Fortunato è stato l’incontro con Giovanni Angiolini, il bel chirurgo ed ex concorrente del GF con cui ha iniziato ben presto una frequentazione. A nulla son valsi i tentativi di mantenere la privacy, perché i due sono stati paparazzati più volte.

Stando alle ultime indiscrezioni, non sarebbe un flirt passeggero. Pare infatti che, durante le recenti vacanze in Sardegna, la Hunziker abbia deciso di presentare il compagno alle figlie. Lui, d’altro canto, avrebbe già fatto le presentazioni ufficiali della bella Michelle in famiglia, accolta con gioia tanto che lei ha già iniziato a seguire qualcuno dei parenti di Angiolini su Instagram.

Serata danzante al Billionaire, Angiolini e la Hunziker non si nascondono più

L’estate diventa sempre più bollente per la nuova coppia, che tra una gita in barca ed effusioni romantiche sembra ormai essersi rassegnata alla notorietà. Sembra infatti che, questa volta, abbiano davvero deciso di non nascondersi più, godendosi una serata a tutto divertimento sotto gli occhi di tutti.

Nelle ultime ore Michelle e Angiolini sono stati avvistati durante una serata danzante al Billionaire, il celebre locale di Flavio Briatore a Porto Cervo. Non sarebbero stati questa volta, i paparazzi a beccarli insieme: qualcuno li ha battuti sul tempo. In un video condiviso su Instagram, e riportato da Deianira Marzano, i due si scatenano a ritmo di musica scambiandosi effusioni e tenerezze piene di passione, che non sono sfuggite ai presenti.

Seppur ancora nessuno dei due protagonisti di questa storia abbia pubblicato una foto ufficiale, la loro unione è sempre più salda e piace moltissimo ai fan. Nel frattempo, una Michelle sempre più bella appare radiosa sulla sua seguitissima pagina Instagram, con una forma perfetta ed un viso luminoso, aggiornando i fan con le sue giornate. E noi, diciamoci la verità, non vediamo l’ora di scoprire qualcosa di più!