Pur essendo spesso banali sono molti gli errori da evitare con la frittura: ecco cosa non fare assolutamente per un risultato al top.

Anche se è estate e le temperature sono afose in tanti non rinunciano a preparare una gustosa frittura. Sarà che fritta è buona anche una scarpa, come narra un vecchio adagio, fatto sta che il cibo fritto porta allegria e piace a quasi tutti.

Peccato che non sia uno dei modi più salutari di cucinare i cibi, ecco perché è bene conoscere gli errori da evitare per far sì da limitare quanto meno i danni. Pensiamo ad esempio ad una frittura grassa e unta. Un vero e proprio disastro.

Scopriamo allora quali sono tutti gli errori da non commettere con la frittura dal tegame alle temperature fino ad arrivare alla scolatura: ecco cosa non fare per un risultato al top.

Ecco gli errori da evitare con la frittura

Dorata, croccante, saporita, in una parola irresistibile. Quanto è buona frittura? Che si di pesce, di verdure o di carne, è sempre un piacere consumare qualcosa di fritto anche se poi bisogna fare i conti con la digestione e con la linea.

Non tutti però conoscono gli accorgimenti per preparare una frittura a regola d’arte. Alzi la mano a chi non è mai capitato di dover consumare una frittura molliccia e unta, tutt’altro che gustosa ma anzi, spesso indigesta?

Purtroppo può capitare di incorrere in diversi errori quando ci cimentiamo nella sua preparazione. Ecco perché è bene conoscerli così da evitarli per ottenere una frittura al top: scopriamo quali sono.

1) Non scegliere la padella giusta. La pentola dove andiamo a friggere è fondamentale perché se è troppo bassa rischiamo che i nostri cibi non siano abbastanza immersi. Questo porta a una conseguenza spiacevole, ovvero che i cibi diventino unti e mollicci. Per essere sicuri invece di ottenere croccantezza nella nostra frittura dovremo usare una pentola dai bordi alti, in questo modo i cibi saranno del tutto immersi nell’olio.

2) Sbagliare l’olio. Di tipologie di olii ce ne sono diverse ma non tutti sono adatti alla frittura. Ad esempio meglio evitare l’olio extra vergine d’oliva perché non raffinato. Meglio puntare allora su un semplice olio d’oliva o ancora meglio uno di semi come quello di arachidi, altrimenti quello di girasole alto-oleico ma occhio alle alte temperature.

3) Non controllare le temperature. Se friggiamo a temperature troppo basse rischiamo di lessare i cibi rendendoli mezzi mollicci. La temperatura ideale per ottenere una frittura croccante è dorata è intorno ai 170°C. Ideale sarebbe avere un termometro da cucina, in questo modo saremo sicuri di introdurre i cibi al momento giusto.

4) Mettere troppi pezzi insieme. Altro errore è pensare di friggere tanti pezzi tutti insieme. Nulla di più sbagliato. In questo modo andremo ad abbassare irrimediabilmente la temperatura dell’olio con il risultato di ottenere una frittura molliccia e unta.

5) Scolare male. Un problema che si riscontra friggendo è scolare poco e male l’olio. Per farlo in un certo modo accorre avere gli strumenti giusti. Una pinza potrebbe favorire ad eliminare nel migliore dei modi l’olio in eccesso e poi utilizziamo la carta cucina o quella assorbente per i fritti a gogo in questo modo elimineremo il grasso in eccesso.