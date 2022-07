La tuta cut out della Ferragni sta bene anche sulle curve: provare per credere!

La tuta/abito cut-out di Chiara Ferragni è l’ideale per mettere in risalto le tue curve! Se non hai mai pensato di poter indossare un abito del genere sei sulla guida di stile giusta, perché oggi scopriremo tutti i segreti su come indossare al meglio l’abito cut-out!

Le tendenze cambiano ogni anno ed è sempre più difficile riuscire a trovare il proprio personale stile all’interno di questo grandissimo calderone di novità che è il fashion degli ultimi anni. Oggi scopriremo una tendenza che regna sovrana per il 2022 e che valorizza moltissime fisicità, anche quelle più curvy!

Chiara Ferragni è l’icona della nuova generazione. Che piaccia no in pochi anni è passata dall’essere modella a influencer fino a diventare imprenditrice digitale e una delle donne italiane più conosciute al mondo sui social media e nel campo del fashion.

Ha aperto la strada a molte altre, che dopo di lei hanno trovato il proprio mondo sui social e i propri followers su Instagram.

Nonostante siano passati molti anni dal primo post pubblicato, la Ferragni continua a fare tendenza, e tutto ciò che indossa o pubblicizza va sold-out in un batter d’occhio.

Oggi infatti, in questa guida di stile targata CheDonna, parleremo di un abito/tuta indossato e fotografato nell’ultimo post pubblicato dall’imprenditrice che risulta essere la tendenza del 2022.

In più, questo abito non è solo trendy ma è anche il giusto abito per molte di noi!

Scopriamo tutti i segreti più fashion del momento qui su CheDonna e vediamo i dettagli dell’outfit di Chiara Ferragni!

La tuta/abito cut-out di Chiara Ferragni è l’elemento trendy dell’estate 2022. Ecco come dovremo indossarlo!

Quando notiamo un outfit sui social media che vorremmo copiare a tutti i costi dobbiamo porci sempre un paio di domande prima: mi piace? Rispecchia la mia personalità? Mette in risalto le mie curve? Perché la prima regola nel fashion è essere sempre noi stesse, a prescindere da ciò che pubblicizzano le tendenze!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo da cosa era composto l’outfit di Chiara Ferragni:

l’imprenditrice digitale ha indossato un abito midi in maglina color marrone bruciato con tessuto a costine e tagli cut-out sotto al seno firmato Philsophy di Lorenzo Serafini. L’abito ha un costo di € 485. Il total look si è composto poi di un sandalo dal tacco a spillo basso con fascette nere. Il tutto contornato da una capigliatura mossa al naturale e trucco nude dall’effetto abbronzato.

A chi sta bene questo abito? Letteralmente a tutte noi! Sia le fisicità a rettangolo che quelle curvy possono indossare questo abito e sentirsi bellissime, perché la maglina andrà ad evidenziare (positivamente) le nostre forme mettendole in risalto e facendoci sentire super sensuali! Da abbinare con un sandalo flat per la passeggiata al mare, oppure con un tacco alla schiava per le serate in disco! A proposito, Vic De Angelis posa sensuale con indosso la tendenza del 2022!

Adesso che abbiamo visto come indossare l’abito di Chiara Ferragni non ci resta che creare il nostro look e divertirci! Perché il fashion è soprattutto divertimento!