Vic De Angelis posa sensuale con indosso la tendenza del 2022!

Vic de Angelis è senza dubbio una delle personalità più influenti in fatto di fashion del momento! Non a caso ha posato per degli scatti meravigliosi con indosso il capo più trendy di tutto il 2022. Quale? Scopriamolo qui su CheDonna!

C’è chi impiega ore per realizzare un outfit con i fiocchi, c’è invece chi lo stile lo possiede innato! Ad esempio Vic De Angelis dei Måneskin, che sul palco indossa look rock’n’roll e super elaborati, nella sua vita di tutti i giorni è stilosa ma semplice. Infatti basta solo un capo trendy per rendere perfetto tutto il nostro outfit!

Da quando sono apparsi per la prima volta nella scena musicale i Måneskin hanno rivoluzionato completamente la scena musicale italiana e non solo!

Il loro sound rock’n’roll con dei tratti pop trova una connotazione anche nel loro stile, irriverente ma sempre attento alle tendenze.

Bustini e corpetti, ecopelle e merletti, harness per il bondage e calze a rete: questo è lo stile dei Måneskin ma soprattutto di Vic De Angelis.

La bassista del gruppo italiano è seguita da molti per il suo look e il suo senso dello stile. È unica, non possiamo trovare il suo stile indosso a nessun altro. Si mostra con indosso capi particolari e subito dopo con capi basic.

Infatti questo è il segreto per essere trendy nel 2022: riuscire a trovare il giusto compromesso tra le tendenze più particolari e quelle più semplici.

Non a caso Vic De Angelis ha da poco postato sul suo profilo Instagram una serie di foto in bianco e nero in cui posava con indosso un capo semplice ma di tendenza per tutto il 2022. Quale? Scopriamolo!

Vic De Angelis indossa il tank top, di super tendenza per tutto il 2022! Ecco come indossarlo nella vita di tutti i giorni!

La moda del 2022 è un mix di semplicità e tessuti super lavorati, e noi che siamo delle vere fashion lovers dobbiamo trovare il nostro personale stile all’interno di queste tendenze. Un segreto ad esempio è quello di mixare in un unico look capi particolari a capi basici. In questo modo i nostri outfit saranno sempre perfetti!

Vic De Angelis posa super sensuale con indosso un solo capo: il tank top!

Nello specifico il tank top è la canottiera di cotone a costine, uno dei capi più semplici ma essenziali che dobbiamo possedere per essere trendy nel 2022.

Come indossare il tank top?

canottiera e shorts: look perfetto per il mare e la passeggiata estiva

look perfetto per il mare e la passeggiata estiva canottiera, jeans flare e sneakers: per la giornata di shopping con le amiche non c’è niente di meglio che indossare il tank top bianco, jeans largo e sneakers bianca

per la giornata di shopping con le amiche non c’è niente di meglio che indossare il tank top bianco, jeans largo e sneakers bianca sotto al completo: per l’ufficio in estate indossate il vostro pantalone taglio uomo, la canottiera tank e una scarpa mocassino stringata. Sarete perfette! A proposito, Look estivo da ufficio perfetto per le over 40! Come realizzarlo?

Termina qui la guida di stile più trendy del momento, quella targata CheDonna che ha visto come protagonista il look di Vic De Angelis e il tank top!

Alla prossima guida di stile, per non perderti nessuna novità in fatto di fashion, e non solo!