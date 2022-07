Mangi prosciutto e melone in estate? Stai attento, c’è un rischio che stai correndo

By

Prosciutto e melone, pur essendo un abbinamento tipicamente estivo, andrebbe evitato? Ecco quello che c’è da sapere.

Tra i piatti tipicamente estivi prosciutto e melone rappresenta un grande classico. Un antipasto che possiamo servire non solo per aprire un pranzo o un cena, ma perfetto anche da proporre come piatto unico se non ci vogliamo appesantire.

Pratico e veloce da preparare, prosciutto e melone non necessita di cottura e quindi è a soluzione ottimale quando fa caldo, visto che non richiede l’accensione di forni o fornelli. Basta affettare il melone, sbucciarlo e impiattarlo insieme al prosciutto.

Una ricetta insomma che non necessita di saper cucinare. In estate alzi la mano chi non lo consuma. Pur essendo quindi un’accoppiata così famosa siamo così sicuri che sia anche sana o sarebbe meglio evitarla? Scopriamolo.

Si può consumare prosciutto e melone o sarebbe meglio evitarlo?

Tra i piatti più veloci e quindi consumati in estate, troviamo senza dubbio prosciutto e melone, un abbinamento che piace a molti e che spesso ci svolta il pranzo o la cena se siamo di fretta. Per scegliere il melone giusto scopri qui i trucchi.

La domanda però è: l’accoppiata prosciutto e melone è un piatto salutare o dovremmo evitarla? Intanto il primo quesito che ci poniamo riguarda le calorie. Il problema di questo abbinamento non è proprio questo però. Infatti dal punto di vista calorico di sicuro è un piatto che non va a minare la dieta. Qui puoi scoprire quanto melone mangiare a dieta.

Analizzandolo nel dettaglio infatti, il melone apporta solo 33 calorie ogni 100 grammi di prodotto, dunque, si tratta di un frutto a basso contenuto calorico, mentre il prosciutto, se prendiamo in considerazione il San Daniele che è magro, apporta circa 140 calorie ogni 100 grammi.

Sommando il tutto, supponiamo di mettere sul piatto un etto di prosciutto e 250 grammi di melone, si tratta di un piatto che apporta solo 220 calorie. Dunque a livello di calorie, non genera nessun tipo di problema alla dieta.

E allora perché potrebbe essere un abbinamento sconsigliato? Il problema risiede nell’apporto di sodio e potassio.

In estate, quando è molto caldo siamo portati a perdere molti liquidi con il sudore, ecco perché il corpo necessita di una quantità maggiore di potassio. Esso regola le funzioni di nervi e muscoli, così come il ritmo cardiaco e la pressione arteriosa, contribuendo anche ad eliminare il sodio.

Ecco perché gli sportivi non devono avere carenza di potassio, così come chi soffre di pressione bassa. Ma perché il potassio in estate diventa ancora più importante? Il motivo risiede nel fatto che sudando si perde.

Per non andare incontro ad una carenza di potassio è altrettanto importante ridurre anche l’assunzione di sodio. Ecco quindi che in estate è ancora più consigliato consumare frutta e verdura, entrambe ricche di potassio.

Non solo, è importante anche evitare gli alimenti che contengono molto sodio, proprio come gli affettati e in particolare il prosciutto che ne è ricco. Il giusto rapporto tra sodio e potassio dovrebbe stare sull’ 1:2. Cioè dobbiamo assumere il doppio delle quantità di potassio rispetto a quella di sodio.

Ecco che allora l’accoppiata prosciutto e melone non è propriamente consigliata visto che il prosciutto va ad annullare i benefici del potassio che invece contiene il melone. In pratica per avere il giusto rapporto sodio potassio bisognerebbe mangiare 50 grammi di prosciutto e mezzo chilo di melone.