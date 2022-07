Pare che dovremmo dire addio a un noto volto di Amici di Maria De Filippi. Dopo tanti anni di onorato servizio, fuori da Amici questa nota insegnante!

Maria De Filippi ha fatto la sua selezione degli insegnanti da tenere per la prossima edizione di Amici, e tra di essi non figurerebbe proprio Lei. Dopo tanti anni in trasmissione, infatti, pare che il pubblico dovrà fare a meno di questa insegnante bravissima e molto amata. Ecco di chi stiamo parlando.

Un addio molto sofferto quello di questa nota (e ormai ex) insegnante di Amici, che per lunghi anni era rimasta in trasmissione riscuotendo un buon successo di pubblico. Nonostante le voci che si sono susseguite in questi giorni, pare che la decisione di non partecipare dalla prossima edizione del famigerato programma di Maria De Filippi sia stata dell’insegnante stessa e non di Maria.

Amici, addio a una amatissima insegnante

L’insegnante che non rivedremo nella prossima edizione di Amici è Veronica Peparini, la nota coreografa e ballerina, che ha scelto di abbandonare la trasmissione dopo ben 9 anni di insegnamento.

“Gratificata da questo periodo intenso, guardo in avanti con passione e stimoli sempre nuovi”, ha dichiarato l’insegnante di danza, dopo tutti questi anni in cui si sono susseguiti moltissimi vincitori. Sembra, infatti, che Veronica abbia ricevuto nuove proposte molti interessanti a cui intende dedicarsi nell’immediato futuro. Se ricordate, solo qualche anno fa anche il direttore artistico Giuliano Peparini, fratello di Veronica, si era allontanato dal programma. Ma chi sostituirà la talentuosa ballerina come insegnante?

Secondo alcune voci, a prendere il posto della Peparini sarà Emanuel Lo, il celebre e talentuosissimo compagno di Giorgia. Il ballerino vanta un curriculum di tutto rispetto, Negli anni ha infatti collaborato con personaggi di spicco a livello internazionale tar cui Ricky Martin, Kylie Minogue e Robbie Williams. L’avevamo inoltre già visto nel 2016 ad Amici nel ruolo di insegnate di hip hop. Questa nuova edizione del talent di Maria e Filippi potrebbe essere l’occasione giusta per tornare in azione, stavolta nelle vesti di insegnante di danza vero e proprio. Staremo a vedere cosa decideranno i vertici Mediaset. Per il momento non c’è ancora stata la conferma definitiva del noto ballerino nel cast di Amici (ma potrebbe giungere presto). Intanto, però, potremmo doverci preparare a un altro pesante addio alla trasmissione…