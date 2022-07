Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini fanno sul serio? Un gesto cancella i dubbi

Amore a gonfie vele tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. La coppia fa sul serio e un gesto conferma tutto.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini fanno sul serio? Da un gesto sembrerebbe proprio di sì. La conduttrice svizzera e il bel dottore che gli italiani hanno conosciuto per la partecipazione al Grande Fratello non si nascondono più. Diverse volte sono stati pizzicati dal settimanale Chi mentre si godevano il sole e il mare della Sardegna.

Ora spunta anche un gesto che confermerebbe la voglia di creare una storia importante. Michelle, infatti, dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, ha trovato in Giovanni una persona con cui ricominciare e il gesto è davvero importante.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: presentazioni in famiglia

Michelle Hunziker che si è riavvicinata all’ex marito Eros Ramazzotti, frequenterebbe Giovanni Angiolini da qualche mese. Un rapporto vissuto con discrezione, lontano dai riflettori anche se i paparazzi li hanno pizzicati più volte insieme soprattutto da quando è arrivata l’estate. Dopo una vacanza con le figlie, Michelle ha deciso di presentare Giovanni ad una delle persone più importanti della sua vita.

Sicura del rapporto che sta costruendo con Angiolini, Michelle ha così deciso di presentarlo alla figlia Aurora e al fidanzato Goffredo Cerza.

Il settimanale Nuovo ha così pizzicato la Hunziker, il dottor Angiolini, Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza a cena in quel di Milano. Tutto sembra andare per il meglio e pare che tra Aurora e Giovanni ci sia stato immediatamente feeling. Legate da un rapporto unico e speciale, Michelle e Hunziker non sono solo madre e figlia, ma anche l’una la spalla dell’altra.

Avere il sostegno della primogenita è sicuramente fondamentale per la conduttrice che ha così scelto di presentargli l’uomo con cui avrebbe deciso di ricominciare la sua vita sentimentale dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi che ha spiazzato anche la mamma di lui.

Nonostante il gesto importante, per il momento, Michelle non ha ancora rilasciato dichiarazioni preferendo non commentare le sue scelte sentimentali. Anche sui social, inoltre, non c’è alcun indizio della sua nuova storia. La Hunziker aspetterà ancora un po’ prima di parlarne pubblicamente?