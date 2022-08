Elodie e il costume che ha incantato il web! Ecco come copiarla!

Elodie indossa un costume pazzesco, scatta una foto, la pubblica su Instagram e il web rimane incantato dalla sua bellezza! Scopriamo tutti i segreti di stile dietro al look indossato dalla cantante romana e come copiarla a basso costo!

Siamo abituate a vedere sui social media i look più trendy indossati dalle nostre influencer preferite, ma uno spazio degno di nota va sicuramente a lei, Elodie, la cantante romana che ha colpito il pubblico non solo per le sue canzoni pop e la voce calda, ma anche per il suo stile unico! Infatti ogni post pubblicato sul proprio profilo Instagram fa letteralmente impazzire il web!

Sono pochissime le artiste italiane che riescono a sfondare nel mondo della musica ed essere contemporaneamente icone di stile.

Una delle artiste che sicuramente ha sfondato in entrambi settori è la cantante Elodie.

Dal primo giorno sul palco del talent più famoso d’Italia, Amici de Maria de Filippi, con i suoi capelli rosa e occhiali tondi sapevamo che da lei ci saremmo dovuti aspettare grandi cose.

E in effetti così è stato: le sue canzoni sono delle vere e proprie hit che accompagnano le nostre giornate!

Lo stile di Elodie è fresco e al passo con le tendenze internazionali, che lega perfettamente con il mood delle sue canzoni. Non a caso è diventata in pochissimo tempo un’icona di stile tutta da copiare!

Oggi infatti vedremo come realizzare un look simile a quello indossato da Elodie e postato su Instagram! Siete curiose? Iniziamo!

Elodie indossa il costume colorato più trendy dell’estate 2022! Ecco come copiarla!

Per molti l’estate è già finita, per altri deve ancora iniziare! Qualunque sia il tuo caso conoscere le tendenze è sempre la priorità per essere delle vere guru del fashion. Infatti, scopriamo insieme l’ultima tendenza in fatto di costumi!

Elodie ha recentemente postato una foto in cui era intenta prendere il sole in un lettino da spiaggia con indosso un costume che non è passato inosservato.

Nello specifico si trattava di un costume modello bikini super colorato del brand di lusso Missoni. Il modello è il triangle bikini ed ha un costo di € 370.

La bellezza acqua e sapone è stata accentuata dai colori vivaci del costume che indossava, ma noi come possiamo copiarla senza necessariamente spendere così tanto?

Una soluzione è sicuramente SheIn, che offre abiti di tendenza a prezzi super convenienti.

Ad esempio ho selezionato per voi un bikini colorato effetto tie-dye sui toni del fucsia e arancio acquistabile a € 8,00.

Un modo semplice e non impegnativo per realizzare un look alla Elodie! A proposito, Non sai abbinare i giusti accessori al tuo look? Ecco come fare!

Termina anche per oggi la guida di stile più fashion del momento, quella targata CheDonna, che ha visto come protagonista il look mozzafiato di Elodie!

Alla prossima guida di stile, per divertirsi sempre con la moda!