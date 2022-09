Matrimonio a Uomini e Donne: prima l’amore, poi l’addio e oggi il sì!

Matrimonio a Uomini e Donne per un’amatissima ex damma che, dopo essersi innamorata ed essere tornata single, ha ritrovato l’amore ed oggi ha pronunciato il fatidico sì.

In attesa del ritorno in tv di Uomini e Donne con le emozioni che regaleranno le nuove troniste Federica Aversano e Lavinia e i nuovi tronisti Federico Dainese e Federico Nicotera, c’è una coppia che ha coronato il proprio amore con il matrimonio. Dopo aver partecipato a Uomini e Donne dove aveva trovato inizialmente l’amore, era tornata single. Tuttavia, l’ex dama non ha mai perso fiducia nell’amore e, dopo averlo ritrovato, ha coronato il suo sogno con il matrimonio.

A raccontare il momento magico e come è nato l’amore con l’uomo che, oggi, è suo marito, è stata proprio l’ex dama che, oggi, è raggiante, felice e super innamorata.

Fiori d’arancio per l’ex dama di Uomini e Donne: il racconto di un grande amore

L’ex dama del trono over di Uomini e Donne che ha coronato il suo sogno d’amore con il matrimonio è Isabella Falascioni. Durante la partecipazione al programma di Maria De Filippi si era innamorata di Mauro Donà con cui aveva anche partecipato a Temptation Island. La loro storia, però, non riuscì a superare i problemi, Isabella, però, ha continuato a credere nell’amore ritrovandolo in Giuseppe Tranquillino che aveva incontrato proprio a Uomini e Donne non lasciando, però, la trasmissione con lui.

Era il 2014 quando Isabella e Giuseppe si incontrano per la prima volta nello studio del programma di Maria De Filippi.

“Si presenta, era seduto al centro studio esattamente di fronte a me. Io lo guardo e i suoi occhi azzurri mi hanno subito colpito. Lui racconta di sé, che vive ad Altamura ed è laureato in Giurisprudenza, al Conservatorio e anche ingegneria meccanica. Vi ricordate l’uomo delle tre lauree criticato da tutti? L’uomo che lavorava in banca oggi è diventato notaio a Trani. Alla domanda di Maria: Giovanni, chi ti ha colpito tra le dame? e lui risponde: Isabella”, racconta l’ex dama come fa sapere Isa e Chia.

Tra i due, però, all’epoca, non accadde nulla. Lei lasciò il programma con Mauro e lui con un’altra ragazza. A distanza di anni, Giuseppe ha provato a contattarla, anche tramite la redazione, ma senza successo.

“Poi, di punto in bianco, riuscì ad intravedere una mia foto su Facebook tramite un account che si era aperto solo per cercarmi. Lì ci siamo ritrovati; gli ho dato il mio numero di cellulare e subito ci siamo sentiti. Poi ci siamo incontrati a Civitanova e dopo un lungo abbraccio ci siamo ritrovati”, ha aggiunto Isabella che, oggi, è la moglie di Giuseppe.