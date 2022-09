Vuoi scarpe comode per andare in ufficio? Scegli queste e sarai al top!

Stai cercando delle scarpe comode che si abbinino ai tuoi look da ufficio ma che siano anche di tendenza? Questa è la guida di stile che fa per te, perché oggi scopriremo i modelli di scarpe che stanno facendo innamorare il web!

Indossare un look comodo durante le ore di lavoro in ufficio è una prerogativa assoluta. Ma alle volte per prediligere capi comodi e confortevoli siamo disposte ad accantonare lo stile e le tendenze. Da oggi tutto cambierà, perché stiamo per rivelare i modelli di scarpe più trendy del momento e che si dia il caso sono anche super comodi!

Per molte di noi il periodo di ferie estivo si è concluso oramai da qualche giorno e siamo ritornate sul luogo di lavoro.

Ma considerando ancora le temperature alte estive, il nostro guardaroba da ufficio è molto limitato, dato che il nostro dress code ci implica di indossare capi seri ed eleganti, leggeri ma non scollati e soprattutto comodi.

Infatti il dress code da lavoro, costituito da eleganza non esagerata e serietà, restringe il campo ai capi d’abbigliamento che possiamo indossare. Così facendo finiamo per scegliere di accantonare del tutto la moda pure di rispettare le regole “dell’abbigliamento sul lavoro” ed essere comode e pratiche.

Arrivate a questo punto vi svelerò un segreto: possiamo seguire le tendenze ed essere super trendy non rinunciando alla comodità ed essere al top anche per le giornate in ufficio.

Non ci credete? Ebbene si, è vero! Scopriamo insieme tutti i dettagli in questa guida di stile targata CheDonna!

Le scarpe più comode e di tendenza per andare in ufficio sono queste, e non puoi fartele scappare!

Non esistono delle vere regole che impongono un preciso dress code per le giornate in ufficio, ma il concetto di base è riuscire a trovare uno stile che comprenda serietà, eleganza, senza mai essere troppo fuori dagli schemi. Un look chic che non dimentica di accennare alle tendenze del momento. E trovare un look così ricercato e che sia anche comodo non è un gioco da ragazzi! Ma oggi noi lo abbiamo trovato!

Ogni look che si rispetti parte sempre e solo da una cosa: dalle scarpe! Possiamo anche indossare un look total black semplice e senza dettagli, ma con la scarpa giusta tutto cambia!

E allora? Ecco a voi le scarpe più trendy e comode del momento perfette da abbinare a i tuoi look da ufficio!

mocassini senza lacci con suola carrarmato : da Prada a Hermès , tutti i brand di lusso ne hanno realizzato un modello per la prossima stagione. Parliamo di scarpe a forma di mocassino, rigorosamente nere, che non hanno i lacci ma la classica linguetta sul collo del piede, e che possiedono una piccola differenza. Se in passato il mocassino si distingueva per la suola bassa il modello di tendenza del momento invece possiede la suola rialzata in gomma effetto”carrarmato”. In questo modo la scarpa sarà elegante e perfetta da indossare sotto ai pantaloni eleganti da completo, in più sarà comodissima!

: da a , tutti i brand di lusso ne hanno realizzato un modello per la prossima stagione. Parliamo di scarpe a forma di mocassino, rigorosamente nere, che non hanno i lacci ma la classica linguetta sul collo del piede, e che possiedono una piccola differenza. Se in passato il mocassino si distingueva per la suola bassa il modello di tendenza del momento invece possiede la suola rialzata in gomma effetto"carrarmato". In questo modo la scarpa sarà elegante e perfetta da indossare sotto ai pantaloni eleganti da completo, in più sarà comodissima! sabot flat: per il 2022/2023 il mocassino sarà la tendenza must/have, e con essa tutte le sue varianti. Ad esempio, l'alternativa al mocassino classico è il sabot flat mocassino. Si intende il classico mocassino nero, dalla suola piatta e senza lacci, che sul tallone è aperta a mo' di sabot. Comoda da indossare in questo periodo di fine estate e per i primi giorni di autunno con un calzino bianco in stile preppy!

Adesso che conosciamo tutti i segreti in fatto di scarpe comode per l’ufficio non ci resta che realizzare il nostro total look e portare il fashion in ogni istante delle nostre giornate!

Alla prossima guida di stile, per non perdere nessuna news in fatto di fashion, e non solo!