Ida Platano sta trascorrendo gli ultimi giorni di relax al mare prima dell’inizio del nuovo anno lavorativo. In realtà per Ida gli impegni di lavoro sono già cominciati. Hanno infatti preso il via le registrazioni delle prime puntate di Uomini e Donne, che promettono già colpi di scena inaspettati. In una delle ultime foto al mare, Ida Platano si è immortalata a braccia spalancate sulla prua di uno yacht, come Rose di Titanic, scrivendo spiritosamente a corredo della foto: “Jack dove sei?”.

Ida Platano come Rose di Titanic a bordo di uno yacht: fan in visibilio!

La nota opinionista ha voluto aggiungere alla foto la scritta “Dove sei Jack?”, e alcuni si sono chiesti: un appello accorato al “suo Jack” (Riccardo Guarnieri) o semplicemente una frase spiritosa? Quel che è certo è che la foto è senz’altro piaciuta molto al pubblico di Instagram e soprattutto ai followers più fedeli della Platano (che ha incantato tutti con una sua foto in bikini), da poco tornata in grande stile nello studio di Uomini e Donne. Pare che durante le registrazioni delle nuove puntate siano state parecchie le scintille che lei e Guarnieri si sono lanciati, soprattutto dopo che lui ha mostrato interesse per la nuova giovane tronista Federica. Chissà cos’altro succederà tra i due, da sempre al centro del gossip nazionale…