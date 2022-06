La famosa dama di Uomini e Donne Ida Platano ha recentemente riportato alla luce un ricordo doloroso, ma ha anche aggiunto che non ha intenzione di rassegnarsi. Ecco di cosa si tratta.

Ida Platano ha di recente riportato a galla un suo ricordo del passato che ancora la fa molto soffrire, anche se con il tempo ha imparato a controllare le emozioni. Il ricordo risale alla sua esperienza nel reality show Temptation Island, un’esperienza per molti versi difficile per Ida, che pero l’ha aiutata a crescere e a migliorarsi come persona (oggi infatti appare molto più forte a livello caratteriale) e ha promesso a tutti i fan che non si rassegnerà mai dopo ciò che ha dovuto affrontare.

Ida Platano non ha (per il momento) intenzione di buttarsi il passato alle spalle per sempre, anche se un ricordo in particolare la fa ancora soffrire enormemente. Nonostante il momento difficile, a rasserenarla è l’amicizia condivisa con l’altra, iconica dama di Uomini e Donne, Gemma Galgani, alla quale è da sempre molto legata. Le due, infatti, stanno addirittura per partire per godersi una meritata vacanza insieme! Ma vediamo qual è il ricordo che ancora tormenta Ida.

Ida Platano, il ricordo doloroso da cui non riesce a liberarsi

La conturbante dama di Uomini e Donne Ida Platano ha rivangato di recente il suo passato, riportando alla luce la sua brutta esperienza a Temptation Island. È stato durante il programma, infatti, che lei e il compagno Riccardo Guarnieri si sono allontanati l’uno dall’altra.

Un ricordo davvero molto doloroso che Ida è riuscita ad affrontare, nel corso del tempo, grazie all’aiuto di Gemma Galgani, la sua amica per la pelle che le è sempre stata vicina durante quel periodo buio. La Platano ha infatti voluto omaggiare l’amica di lunga data con una Instagram Story a lei dedicata che ha commosso tutti i fan. “Anche se siamo distanti la nostra amicizia rimarrà qui, nel mio cuore. Sei la mia amica speciale, mi manchi”, ha scritto la dama. La vicinanza di Gemma è stata fondamentale per Ida anche in un momento successivo, in cui quest’ultima ha cercato (senza successo) di riallacciare i rapporti con Riccardo per il quale, chiaramente, prova ancora qualcosa. Questo nonostante lei gli abbia restituito l’anello che lui le aveva dato durante la trasmissione di Maria De Filippi.

Nonostante il momento difficile che al momento sta passando, si prospetta un’estate davvero piena di allegria per la Platano e la Galgani (che hanno sempre fatto coppia durante Uomini e Donne, essendo davvero indivisibili) che andranno in vacanza insieme in una location tutta italiana (ma non si sa ancora quale). “Tra qualche giorno si parte, destinazione paradiso”. Ha rivelato Ida alla sua folla di fan. “Vi posso dire solo questo per il momento”. Rimaniamo in attesa di scoprire la suggestiva location scelta dalla carismatica coppia di amiche!