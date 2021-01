Perché Ida Platano ha ridato l’anello a Riccardo a Uomini e Donne? Lei spiega tutto

Ida Platano ha ridato l’anello a Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne, ma perché? Tra le pagine del magazine, dedicato al programma di Maria De Filippi, lei ha svelato tutto.

Ida Platano è stata una delle dame più famose di Uomini e Donne e grazie alla sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri. La loro storia d’amore ha fatto sognare il pubblico del piccolo schermo, che si è dispiaciuto nel vedere che purtroppo nonostante i vari tentativi non sono riusciti a far funzionare la loro relazione. Tant’è che lei, come ormai noto, ha scelto di fargli restituire l’anello che lui le aveva regalato in studio, accompagnando il tutto con una lettera.

In molti si sono chiesti il perché di questo gesto accusando la dama, che sembra aver lasciato la sua “eredità” a Roberta, di aver sfruttato il momento soltanto per avere una maggiore visibilità. Tra le pagine del magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, lei ha deciso di rompere il silenzio e di spiegare perché ha scelto di fare un tale gesto pubblicamente e non in privato.

Uomini e Donne: Ida Platano rompe il silenzio dopo il confronto con Riccardo

L’ex dama di Uomini e Donne ha deciso di rivelare tutta la verità sul magazine dedicato al programma, confidando di non aver fatto quel gesto per avere una maggiore visibilità mediatica ma semplicemente perché la loro storia era nata sul piccolo schermo ed era giusto che si concludesse in questo modo, per chiudere un cerchio.

“Ho deciso di restituire l’anello all’interno del programma perché lui scelse di farmi lì la proposta“ ha esordito la dama. “L’idea di fare quello che ho fatto è stata maturata nel tempo, vedendo lui che durante il corso della sua nuova avventura ha nominato più volte il nostro rapporto e ho deciso di scrivere quel biglietto, che ho inviato insieme all’anello, per sottolineare quella promessa che mi aveva fato che ormai non c’era più“ ha spiegato. “Ci tengo anche a ribadire che non è vero che io non ho mai più indossato quell’anello, l’ho tenuto sempre con me fin quando non ci siamo separati” ha poi rivelato la dama, per raccontare poi com’è oggi la sua vita senza di lui.

“Oggi sto bene. Sono molto più rilassata e tranquilla rispetto a prima perché ora sono apposto con me stessa” ha specificato. “Quando ho avuto modo di poter rivedere la puntata” ha poi continuato Ida, facendo riferimento all’episodio che ha creato scompiglio tra Roberta e Riccardo. “Ho rivisto la puntata in due momenti perché ero con mio figlio e la prima parte della discussione che abbiamo avuto mi ha scombussolata abbastanza. Tanto da sentire lo stomaco in subbuglio e il cuore che mi batteva come non mai“ ha spiegato, rivelando cos’ha provato nel rivedere il suo ex dopo tempo. “Mentre quando ho rivisto l’ultima parte, mi sono sentita molto soddisfatta perché sono riuscita a dire tutto quello che volevo, raccontando tutto in piena onestà. Ognuno può pensare quello che vuole, ma senza mancare di rispetto all’altro” ha aggiunto rivelando anche il motivo per cui ha scelto di tornare in puntata.

“Non credo che lui mi abbia sfidata, ma credo che mi abbia provocata abbastanza durante il suo percorso, dicendo ogni cosa cose inesatte sul nostro rapporto e per questo motivo mi sono sentita spinta a dover tornare in studio a ribadire la mia versione della storia” ha spiegato. “Ma se non si fosse comportato così, non mi sarei mai presentata. In questo momento della mia vita, sono molto più lucida e posseggo una carica interiore immensa. Vedo cose che prima non riuscivo a vedere“ ha confidato. “Sono sicuramente molto più forte di quanto lo ero prima, perché adesso dalla mia ho tanta forza di volontà”.

“Per molto tempo mi sono sentita quella sbagliata. Lui mi faceva sentire come se non fossi all’altezza“ ha confidato al settimanale. “Oggi le cose sono molto diverse, io sono cambiata. Sono ritornata quella che ora un tempo e non ho intenzione di abbassare la guardia più per nessuno” ha affermato convinta. “Ovviamente non posso dimenticare tutto quello che c’è stato tra noi, ma voglio metterlo tra le parentesi ed andare avanti, andando il benvenuto a questo nuovo anno e sperando sia ricco di cose belle perché io farò di tutto affinché possa viverlo in questo modo” ha concluso. “Voglio essere felice insieme a mio figlio. Ho voglia di aria nuova e voglio costruire una famiglia, ma ora voglio fermarmi un secondo perché va bene tutto quello che ho ora e voglio smettere di cercare perché se qualcosa dovesse arrivare prima o poi arriverà”.

Discussioni nel parterre, l’esterna di Davide e Beatrice e… Per scoprire cos’è successo nella puntata di oggi di #UominieDonne, cliccate qui 👇😎 https://t.co/fmnGSFJ9V7 — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 27, 2021

Ida di Uomini e Donne sembra più determinata che mai a voler voltare pagina e mai come questa volta vuole partire da se stessa.