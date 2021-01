Anticipazioni Uomini e Donne oggi, Riccardo infastidito da Roberta: c’entra Ida

Uomini e Donne oggi 22 gennaio porta in scena l’ennesimo confronto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: i due si dicono addio a causa di Ida Platano? Non manca nemmeno uno scontro tra Armando Incarnato e Lucrezia Comanducci

Uomini e Donne oggi è pronto a portare sul piccolo schermo degli italiani, per l’ultimo appuntamento di questa settimana, accesi confronti tra i protagonisti del Trono Over. La puntata riprenderà esattamente dove si è conclusa ieri, con Gemma Galgani affranta per Maurizio dopo l’ennesimo buca nell’acqua , si passa alla love story, non tanto story e nemmeno tanto love, tra Roberta e Riccardo.

Il ritorno in studio di Ida Platano, anche se per poco visto che la dama ha scelto di sua spontanea volontà di non voler tornare a far parte del parterre di canale 5, ha avuto un certo effetto tra i due. Tant’è che hanno discusso a causa di quel momento, visto che Roberta ha chiesto maggiori spiegazioni al cavaliere, ma quest’ultimo è apparso piuttosto infastidito da tali domande. Il motivo? Per lui il capitolo Ida, dopo anni, è chiuso e non ha intenzione di riaprirlo, mentre lei vuole vederci chiaro in questa situazione. I due litigano e sembrano anche piuttosto freddi e distanti tra loro.

Ma Roberta non sembra voler mollare la presa. Tant’è che secondo le anticipazioni di Uomini e Donne del 22 gennaio lei manderà via anche un nuovo cavaliere giunto a conoscerla, ma dopo la loro discussione c’è spazio anche per Armando e Lucrezia. Anche per loro le cose non vanno bene.

Uomini e Donne anticipazioni 22 gennaio: Lucrezia chiude con Armando

Lucrezia Comanducci, che durante il primo periodo di questa stagione televisiva era indecisa se scegliere Armando o Gianluca, era tornata apposta per approfondire la sua conoscenza con il cavaliere partenopeo, ma le cose non sono andate come sperato. Le incomprensioni, i litigi, tra loro sono troppi e la dama arriverà ad un punto di non ritorno scegliendo di chiudere la loro conoscenza e di voltare pagina in maniera definitiva.

Per la dama però potrebbe esserci il lieto fine, cosa che non sembra essere prevista per Riccardo e Roberta, in quanto per lei arrivano ben 5 corteggiatori che vorrebbero avere modo di poter iniziare una frequentazione con lei. La dama però spiazza tutti e sceglie di rifiutare la loro conoscenza. Questa, infatti, sembrerebbe essere l’ultima puntata del programma a cui ha scelto di prendere parte in quanto la sua presenza nelle successive registrazioni non viene mai menzionata. Armando si è fatto scappare una delle poche ragazze realmente interessate a lui e non alla visibilità che il programma può dare loro? Probabilmente, sì.

Lo sfogo di Gemma, le parole di Maurizio e… Curiosi di scoprire cos’è successo nella puntata di oggi? Guardate qui 😎👇 #UominieDonne https://t.co/Dj8DKtEdtC — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 21, 2021

Una puntata, quella di oggi, davvero ricca di colpi di scena. Tant’è che dopo le dinamiche del Trono Over si dovrebbe passare alle avventure sentimentali di Davide Donadei che non fa altro che rinviare il giorno della sua scelta.