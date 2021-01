Gemma Galgani fa un buco nell’acqua a Uomini e Donne: anticipazioni del 20 gennaio

Gemma Galgani è la protagonista indiscussa dalla registrazione del 20 gennaio di Uomini e Donne, riportata in rete da Il Vicolo Delle News: ecco per quale motivo.

Gemma Galgani, da ormai 10 anni a questa parte, è diventata la protagonista di Uomini e Donne e non è difficile capirne il motivo visto che ogni momento a lei dedicato durante il corso della trasmissione si trasforma in un vero e proprio successo.

Come l’ultima registrata, riportata in rete da Il vicolo delle News, che la vede di nuovo al centro dello studio. Nel precedente appuntamento, la dama di Torino aveva rivelato di avere le prove che dimostravano che Maurizio sia in realtà legato ad un’altra donna e che le avrebbe portate per dimostrare che sta dicendo la verità e che non racconta affatto bugie.

Bene, il momento è finalmente arrivato e Gemma ha forse portato le prove in studio che tanto ha decantato? Ovviamente no. Dopo un’ora di discussione la dama non fornisce una sola prova che possa tenersi attendibile e purtroppo non è di certo nuova di fronte a questo genere di cose visto che qualche settimana fa aveva affermato di avere delle foto in suo possesso che dimostravano che Sabina e Maria fossero amiche in gran segreto e che stessero prendendo in giro tutto per poi rimangiarsi le parole e dire che era stato qualcuno del parterre, che non vuole farsi avanti, a rivelare il tutto.

Gemma Galgani ha fatto un buco nell’acqua a Uomini e Donne, ma la registrazione del programma non finisce qua anche perché un dettaglio non è di certo passato inosservato alle talpe del partale.

Uomini e Donne: nella registrazione del 20 gennaio manca il Trono Classico

Che cos’è successo? Come vi abbiamo già anticipato, la puntata prosegue con Aurora che abbandona lo studio in lacrime per poi concludersi qui. Stranamente, durante il corso di questa registrazione, non è si assolutamente parlato dei protagonisti del Trono Classico.

Certo, non è la prima volta che capita un evento simile, ma solitamente i protagonisti erano almeno presenti in studio. Invece questa volta di Sophie e Davide non c’era traccia. C’è chi sospetta che i due non fossero in studio semplicemente perché impegnati a girare le nuove esterne, visto che poche ore prima si era conclusa la precedente puntata. Mentre c’è chi sospetta, o forse in realtà spera visti gli ultimi avvenimenti, che per loro sia arrivato il momento della scelta.

In particolar modo per Davide Donadei che ormai il percorso sembra essere da troppo tempo ormai agli sgoccioli.

Lo sfogo di Gemma, le parole di Maurizio e… Curiosi di scoprire cos’è successo nella puntata di oggi? Guardate qui 😎👇 #UominieDonne https://t.co/Dj8DKtEdtC — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 21, 2021

Che fine ha fatto il Trono Classico? Almeno per il momento non si hanno a disposizione ulteriori notizie in quanto le anticipazioni di Uomini e Donne del 20 gennaio terminano qua senza fornire alcuna spiegazione sul motivo della loro assenza. Non ci resta che attendere per saperne di più.