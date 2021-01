Uomini e Donne anticipazioni 20/1: Aurora massacrata in studio abbandona in lacrime

Uomini e Donne: le anticipazioni del 20 gennaio, riportate in rete da Il Vicolo delle News, raccontano di una puntata davvero difficile per Aurora Tropea. Tant’è che la dama abbandonerà gli studi in lacrime.

Uomini e Donne non smette mai di tenere i propri telespettatori con il fiato sospeso e la nuova registrazione, avvenuta ieri, non sembra essere da meno. Che cos’è successo? Secondo quanto riportato da Il Vicolo delle News, Aurora Tropea sarà al centro dello studio per parlare del suo nuovo cavaliere, ma lei sceglierà di concludere la sua conoscenza. In puntata però è arrivato un nuovo corteggiatore, che lei sceglie di tenere e fin tutto nella norma.

Peccato che poco dopo sia intervenuto Gianluca che lancia pesanti accuse verso la dama, affermando che lei e Veronica Ursida, ex dama del programma, lo attaccano attraverso un profilo fake. Limitandosi non solo verso la sua persona, ma anche sua figlia.

La dama ovviamente smentisce il tutto e tal punto è intervenuta Maria De Filippi, che oggi ha censurato Barbara d’Urso, che ha rivelato che Veronica è da tempo che contatta la redazione chiedendo di poter tornare a far parte del parterre, ma se non la vediamo un motivo forse c’è. Probabilmente gli autori hanno gentilmente declinato la sua offerta, ma attenzione perché da questo momento a Uomini e Donne scoppia il caos. In quanto Gianluca sostiene di avere dei video intimi di Aurora.

E’ guerra tra Aurora e Giancarlo a Uomini e Donne: Maria interviene

Giancarlo ha accusato la dama Aurora Tropea di aver girato dei video intimi e di averglieli inoltrati. La dama mente ogni cosa, ma lui dice di averli. Lei allora lo invita a mostrarli pubblicamente, in quanto non ha nulla da nascondere poiché sicura di non aver mai registrato nulla del genere. Il cavaliere non si lascia perdere d’animo e va a prendere il telefono, mostrando il contenuto non solo a Gianni Sperti ma anche a tutto il pubblico in studio.

Il video ritrae Aurora indossare una canotta un po’ più particolare, ma niente di più. Gianluca allora rincara la dose e dice che gli sono stati mandati altri molto più spinti, ma che sono stati cancellati. Gianni Sperti, colpo di scena, si scaglia contro la dama e non solo lui. Tant’è che viene di nuovo messa sotto torchio al centro dello studio e Maria De Filippi è l’unica che la difende, mentre tutti gli altri non fanno altro che attaccarla.

La dama, ancora una volta, subisce una pressione davvero notevole, tant’è che il suo viso è segnato dalle lacrime. Aurora abbandona lo studio in lacrime e la puntata si conclude in questo modo, lasciando tutti con una strana sensazione. Quest’accanimento, quando ci sono tantissime donne vittima di questo tipo di violenza fatta da Giancarlo, era necessario?

Sophie bacia Giorgio, e Matteo… Cliccate QUI per rivedere la puntata di oggi 😉 #UominieDonne https://t.co/UflVxrgO0j — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 20, 2021

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 20 gennaio portano in scena forse uno dei momenti più tristi mai avvenuto in studio.