L’insediamento di Joe Biden ha portato alla ribalta Bernie Sanders. Il senatore è ormai diventato un “meme”, ecco perché i suoi guanti hanno fatto tanto scalpore.

Per chi non lo conoscesse è necessario fare le dovute presentazioni.

Bernard Sanders, senatore democratico dello stato del Vermont, negli Stati Uniti, è da poco diventato un meme “vivente”.

Una fotografia che lo ritrae, con guanti, giacchetto e mascherina, all’inaugurazione della presidenza del suo collega Joe Biden ha decisamente fatto il giro del mondo.

Adesso, tra meme e (bonarie) prese in giro, anche gli esperti di moda hanno deciso di parlare del suo outfit.

Ecco perché è diventato così importante (ed in pochissimo tempo).

Bernie Sanders diventa un meme: ecco cosa sappiamo dei suoi “mittens”

L’insediamento di Joe Biden come nuovo presidente degli Stati Uniti ha fatto certamente il “pieno” di interesse mediatico.

Non si tratta solo del passaggio di consegne più difficoltoso nella storia della politica americana, anzi!

Tra star del calibro di Jennifer Lopez (con uno straordinario completo bianco) e Lady Gaga ed il suo vestito dal chiaro significato politico, la scena è stata “rubata” anche da Bernie Sanders.

Ma chi è Bernard Sanders? No, non si tratta di un cantante o di un performer e neanche di un personaggio di spicco nel mondo del gossip americano.

Sanders è un senatore democratico, che ha sfidato Joe Biden nella corsa alla presidenza degli Stati Uniti.

Una sfida amichevole, sia chiaro, nell’ambito del loro partito (quello Democratico, per l’appunto) e volta a scegliere il candidato che avrebbe, poi, cercato di sconfiggere Trump.

Apprezzatissimo dal pubblico dei giovani (si accompagna ad Alexandra Ocasio-Cortez, figura politica che ha rivoluzionato il mondo americano), Sanders è un uomo di 79 anni.

Durante la cerimonia di ieri, però, le cronache di tutto il mondo hanno celebrato il famoso politico a causa di una foto decisamente simpatica.

Non si tratta di una foto ufficiale ma di una che gli è stata scattata a sua insaputa.

Seduto su una sedia, da solo, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid (quindi munito di mascherina e lontano dagli altri), con le braccia incrociate ed un’espressione imbronciata, Sander è presto diventato un “meme“.

Questo vuol dire che il fotomontaggio di questa sua foto ha presto fatto il giro del mondo, diventando il protagonista di tante situazioni “fittizie”.

Aggiunto a foto famose reali od usato per esprimere concetti comuni al mondo (tra gli altri, la sua foto stata usata per descrivere quel momento nel quale ti rendi conto che l’ennesima riunione di lavoro poteva essere, semplicemente, una mail), agli occhi più fashion non è mancato il riconoscimento dell’elemento più importante.

Bernie Sanders, in questa famosa foto, indossa i “mittens” ovverosia le muffole.

A notarle, tra tutti, c’è stata anche Vanessa Friedman che, se non lo sapete, è la direttrice della redazione moda del New York Times.

(Insomma, non parliamo mica di bruscolini: Sanders ha colpito la fashion editor più importante!).

In all the inauguration fashion news, let us not overlook Senator Bernie Sanders’ mittens pic.twitter.com/BlZivZ8cMP — Vanessa Friedman (@VVFriedman) January 20, 2021

Ma che cosa sono le muffole e perché è così bello che Sanders le abbia indossate?

Lui, da deciso e serio uomo politico qual è, ha chiesto che invece di fare attenzione ai suoi guanti si parli delle questioni vere ed importanti della politica attuale.

“Sono del Vermont” ha dichiarato “sappiamo come affrontare il freddo!”.

Dopotutto, infatti, in questi giorni a New York fanno quasi zero gradi: le temperature oscillano tra i tre ed i sei e Bernie Sanders, di certo, non ha voluto farsi trovare impreparato.

I “mittens” sono quei guanti che presentano le dita tagliate, in modo da poterli tenere addosso mentre, ad esempio, usiamo il nostro smartphone!

Questa sostanziale differenza li fa spiccare in mezzo a tutti gli altri guanti (compresi quelli che vi abbiamo suggerito per l’inverno) e li rende perfetti per le temperature più basse.

A coprire le dita, infatti, può arrivare la “muffola”, cioè la parte chiusa e senza dita da infilare “sopra” le dita.

A quanto pare, però, le muffole che ha indossato Sanders hanno rivelato un lato decisamente tenero del senatore americano.

Questi particolari guanti, infatti, sarebbero un regalo.

A donarglieli, quindi, sarebbe stata una professoressa di Essex Junction, un “quartiere” del Vermont.

Insomma, è il nome con il quale gli americani definiscono uno di quei villaggi sperduti nel nulla che, per qualche cavillo burocratico, fanno parte di una contea piuttosto che di un’altra.

A quanto sembra, quindi, la professoressa avrebbe realizzato i guanti proprio come regalo cucito “su misura” per il senatore Sanders.

Come forse sapete, fare il professore, soprattutto in America, è decisamente difficile. I soldi sono pochi e le ore di lavoro tante.

Jen Ellis, la professoressa che ha regalato le muffole a Sanders, cuce guanti per guadagnare un’entrata extra.

Sapendo quanto freddo fa nel Vermont e volendo mandare un segnale di supporto al suo politico preferito, Jen ha realizzato le muffole che ha poi donato a Sanders.

Il regalo, a quanto pare, è avvenuto due anni fa.

Jen aveva accompagnato ai guanti una piccola nota che descriveva quanto credeva nelle politiche di Sanders, raccontando un poco della sua vita.

I guanti che realizza sono tutti fatti con materiali riciclati e di riuso ed hanno un impatto quasi zero sull’ambiente.

Insomma, il regalo giusto per un candidato che segue la filosofia Zero Waste (di cui vi abbiamo parlato qui) e che sarebbero perfetti da caricare su ArmadioVerde!

La storia, comunque, non ha potuto fare a meno che travalicare i confini nazionali e rendere tutti “pazzi per Bernie”.

Il senatore è diventato, quindi, il protagonista di una vera e propria tempesta mediatica.

Il fatto che abbia tenuto tanto a lungo (due anni!) il paio di guanti regalatogli da una sua elettrice, l’idea che la comodità è sempre più importante dello stile hanno consacrato i guanti (e Sanders) nell’immaginario pubblico.

Insomma, invece di guardare che cosa indossava la nuova vice-presidente americana, Kamala Harris, gli americani (e tutto il mondo) hanno deciso di concentrarsi sulle muffole di Sanders.

Ovviamente Jen, la professoressa che ha cucito il paio di guanti da zero, adesso è diventata famosissima.

Insomma, se volete un paio di guanti come il senatore democratico USA non dovete far altro che mettervi in coda.

A quanto pare saranno loro il vero e proprio must have dell’inverno 2021: chi lo avrebbe mai detto?