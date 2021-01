Jennifer Lopez alla Casa Bianca: il look total white sorprende Biden

Jennifer Lopez, presente alla cerimonia di insediamento del 46esimo Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden, sorprende il pubblico presente con un look total white in grado di coniugare bellezza ed eleganza.

Biden è il nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America. Aria di cambiamento alla Casa Bianca in quella che, a tutti gli effetti, si presenta come una nuova era dopo il passaggio – non poco discusso – di Trump. Il mandato di Biden parte all’insegna dell’unione e della giustizia sociale. Molto toccanti le parole del leader nei confronti degli americani alle prese con la pandemia: risalto al discorso sulla sanità, poi l’approccio alle minoranze etniche. Osservato anche attraverso la presenza della giovane poetessa Amanda Gorman che ha salutato il nuovo Presidente in versi con una toccante poesia. Tante altre le donne presenti, spicca particolarmente Jennifer Lopez.

La celebre artista, in più di un’occasione, si è schierata politicamente contro l’operato di Trump spingendo Biden alla presidenza. Ora che il suo proposito è realtà, non poteva esimersi J-Lo dall’invito: in tutta la sua bellezza, con il talento che la contraddistingue, ha salutato la piazza americana cantando qualche pezzo. Poi le parole in spagnolo: “Viva la libertad para todos”.

Jennifer Lopez accoglie Biden: l’esibizione della popstar

Libertà per tutti, letteralmente. Segno che con Trump non c’era tutta questa scioltezza, per ovvie ragioni, lo si evince anche dall’atteggiamento di Kamala Harris. La prima Vice Presidente donna della storia americana fa riferimento alle tante donne come lei, appartenenti a una minoranza etnica come quella afro, in passato hanno cercato affermazione e rispetto: “Sono qui grazie a persone come loro”, medesimo concetto espresso a grandi linee anche dalla Lopez.

I’m here today because of the women who came before me. pic.twitter.com/ctB9qGJqqp — Kamala Harris (@KamalaHarris) January 20, 2021

La conturbante celebrità, inoltre, ha scandito la propria presenza con eleganza. Non è passato inosservato, infatti, il look total-white sfoggiato dalla cantante che simboleggia quasi una nuova pagina di storia – per l’America e per il mondo – da scrivere insieme. Il concept dell’abito è opera di Chanel che ha voluto lasciare la propria impronta nel primo giorno di Joe Biden alla Casa Bianca: l’insediamento del 46esimo Presidente USA passa (anche) dalla moda. Cambiare è possibile fa intendere l’America, baciata almeno dal sole e dai buoni auspici celati persino nei dettagli soltanto apparentemente marginali.