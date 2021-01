Micol Olivieri: bella e raggiante mostra il suo nuovo corpo

Micol Oliveri, raggiante e con il sorriso sulle labbra mostra la sua rinascita ai suoi followers. L’attrice svela i risultati della mastoplastica additiva che le ha aumentato il seno.

Micol si mostra ai suoi followers su Instagram in splendida forma.

Entusiasta nelle foto in cui mostra ai suoi followers i risultati della mastoplastica additiva che le ha aumentato il seno. L’attrice, nota per aver interpretato il ruolo di Alice Cudicini nella serie “I Cesaroni” di fianco a Matteo Branciamore, Alessandra Mastronardi, Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci si è sottoposta alla chirurgia plastica a metà dicembre dopo che, a causa dell’allattamento e della perdita di peso, il seno si era rimpicciolito molto ed era costretta a indossare solo top elastici.

Micol Olivieri è raggiante col suo seno nuovo dopo la mastoplastica a cui si è sottoposta a metà dicembre scorso. L’attrice 27enne sposata con Christian Massella dal luglio del 2014, mamma di Arya, 6 anni, e di Samuel Ermes, 3, prima usava solo top elastici, adesso è splendida in reggiseno.

La chirurgia plastica le ha regalato un decoltè florido e lei lo mostra ai fan sul social condividendo una foto entusiasta del risultato finale.

“Care donne, tra poco, troverete anche me nei reparti di intimo a scegliere il reggiseno di pizzo che tanto desideravo e forse vedrete qualche lacrima scendere”, aveva confessato nello spiegare il motivo dell’intervento.

La Olivieri si è rivolta alla Juneco, punto di riferimento nel mondo della medicina e della chirurgia estetica. E’ stato il dottor Fabio Caviggioli a prendersi cura del suo seno. Il chirurgo le ha dato anche l’ok per portare reggiseni con il ferretto, purché non le diano fastidio. “Avevo un seno piccolo ma molto alto, questa fascia serve a far scendere le protesi”. Per rendere tutto più armonico e naturale.