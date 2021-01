Kamala Harris segna una nuova era della democrazia americana. La sua persona è già di per sé simbolo di un nuovo volto degli Stati Uniti.

E’ la prima donna a ricoprire il ruolo di Vice Presidente degli Stati Uniti d’America ed è inoltre la prima donna afroamericana ed anche asioamericana a ricoprire questo stesso incarico. Insomma doppio primato per la donna più chiacchierata del momento.

Amatissima in tutte le sue sfumature ed anche per la sua storia di battaglie giuridiche molto forti nello stato della California e non. Stiamo parlando di una donna che di certo non le ha mai mandate a dire.

Molto presente anche negli ambienti lgbtqia+ per le proprie campagne di sensibilizzazione e per le sue lotte a favore dei diritti civili. Joe Biden per molti americani non avrebbe potuto scegliere persona migliore come spalla destra.

Vediamo però in dettaglio chi è Kamala Harris.

Kamala Harris: età, altezza, figli, marito, onorificenze ed opere della prima Vice Presidente

Nome e cognome: Kamala Devi Harris

Kamala Devi Harris Data di nascita: 20 Ottobre 1964

20 Ottobre 1964 Luogo di nascita: Oakland

Oakland Ruolo: 49esima Vice Presidente degli Stati Uniti d’America

49esima Vice Presidente degli Stati Uniti d’America Età: 56 anni

56 anni Altezza: in aggiornamento

in aggiornamento Peso: in aggiornamento

in aggiornamento Marito: Douglas Emhoff

Douglas Emhoff Figli: è matrigna dei 2 figli avuti dal precedente matrimonio del marito

è matrigna dei 2 figli avuti dal precedente matrimonio del marito Patrimonio: ad agosto 2019, Harris e il marito avevano un patrimonio netto stimato in 5,8 milioni di dollari

ad agosto 2019, Harris e il marito avevano un patrimonio netto stimato in 5,8 milioni di dollari Onorificenze e premi: l’ECOS Environmental Award per l’autorevole impulso da lei dato alla protezione ambientale. La Howard University le ha assegnato il suo Outstanding Alumni Award per “opera straordinaria nei campi della legge e del servizio pubblico.

l’ECOS Environmental Award per l’autorevole impulso da lei dato alla protezione ambientale. La Howard University le ha assegnato il suo Outstanding Alumni Award per “opera straordinaria nei campi della legge e del servizio pubblico. Curiosità: importanti riviste americane sia giuridiche che di altor genere l’hanno definita in questi anni fra le donne più influenti ed importanti. Gode dell’appoggio di personaggi illustri del mondo della politica statunitense fra cui l’ex Presidente Obama ed anche la moglie Michelle Obama. Molto amata dal popolo americano per le sue battaglie su più fronti soprattutto in difesa dei diritti delle minoranze.

Come è diventata Vice Presidente Kamala Harris? La donna è sempre stata molto ammirata all’interno dell’ambiente politico sia per la sua determinazione nel continuare le battaglie da lei portate avanti sia per le sue forti competenze, considerata fra le poche ad essere a questo livello.

Dopo la vicenda di George Floyd era stato chiesto a gran voce all’allora candidato democratico, ora Presidente, Joe Biden di avere al proprio fianco come braccio destro una donna di origini afroamericane, forte e competente.

Il nome di Kamala era fra quelli più quotati vista la sua enorme esperienza politica e giuridica. La scelta era difficile perché altre donne assieme a lei erano papabili ed anche altrettanto competenti. Alla fine però Biden ha scelto lei e sembra aver fatto la scelta giusta visto il modo in cui la donna è amata.

Ciò che è certo è che la donna sicuramente non le ha mai mandate a dire nemmeno all’ex Presidente Donald Trump. Ne vedremo sicuramente delle belle in questa amministrazione.