By

Il crollo di Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip dopo l’ambiguo messaggio del fidanzato Giuliano Condorelli: “Mi manca, ma sono stanca”.

Adua Del Vesco crolla nella casa del Grande Fratello Vip pensando alla telefonata ricevuta dai genitori nel corso della quale ha potuto parlare anche con la sorella che le avrebbe rivelato qualcosa di molto importante sul fidanzato Giuliano Condorelli.

Dopo la decisione di prolungare ancora la durata del reality, tutti i concorrenti hanno avuto la possibilità di poter parlare con i propri cari. Adua, così, ha parlato con i genitori e con la sorella. In giardino, confidandosi con Giulia Salemi, ammette di essere stata spiazzata da una rivelazione della sorella sul fidanzato.

Adua Del Vesco, i dubbi sul fidanzato Giuliano Condorelli: “Non è la prima volta che succede, io me l’aspettavo”

La sorella di Adua le ha riferito di aver ricevuto un messaggio dal suo fidanzato con cui Giuliano avrebbe chiesto alla famiglia dell’attrice di tranquillizzarla, ma di voler interrompere, per il momento, i rapporti con loro. La decisione di Giuliano di interrompere, per ora, i rapporti con la sua famiglia, ha scosso profondamente Adua che si è sfogata non nascondendo la propria delusione dopo i dubbi che aveva espresso negli scorsi giorni.

“Non è la prima volta che succede, io me l’aspettavo. Mi manca però sono stanca di questi comportamenti, perché loro non c’entrano niente. Ogni volta che c’è un litigio con me se la prende con loro. Quando parlo di evoluzione del nostro rapporto intendo anche questo“, ha raccontato ai compagni che hanno provato a rassicurarla.

Ripercorrendo la storia che dura da dieci anni, Adua ha svelato che, nel momento in cui ha provato a dare una scossa al loro rapporto, lui l’ha lasciata. Ha raccontato, inoltre, di essersi trasferita a Milano “perché non ho bisogno di nessuno per costruirmi una nuova vita”.

Nelle scorse settimane, Adua ha più volte parlato del desiderio di andare a convivere, ma qualora ciò non dovesse avvenire, l’attrice è pronta a prendere una decisione clamorosa. Giuliano dovrà accettare il suo cambiamento e le sue condizioni “altrimenti una storia di 10 anni è finita”.