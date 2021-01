Giuliano Condorelli, fidanzato Adua Del Vesco: l’attrice confessa i dubbi sulla loro storia d’amore al Grande Fratello Vip 2021.

Giuliano Condorelli è il fidanzato di Adua Del Vesco. La coppia sta insieme da dieci anni, ma non convive. L’attrice siciliana, nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha confessato di voler andare a convivere e nel corso della scorsa puntata del reality si aspettava una risposta.

Alfonso Signorini, nel corso della puntata trasmessa l’11 gennaio, ha mostrato ad Adua un videomessaggio realizzato direttamente da Giuliano. Il fidanzato di Adua le ha ribadito il suo amore, ma la Del Vesco, dopo la puntata, ha tirato fuori i propri dubbi e la propria delusione.

Giuliano Condorelli, fidanzato Adua Del Vesco: i dubbi dell’attrice al Grande Fratello Vip 2020

Durante una chiacchierata con Cecilia Capriotti, Adua Del Vesco ha detto: “Io mi sento in colpa con lui. Io lo giustifico anche sul fatto che non voglia la convivenza. Io mi sento in colpa, sono stata una stron** con lui. Lui non me lo fa pesare”.

I tanti dubbi di Adua, tuttavia, sul fidanzato Giuliano Condorelli sono emersi dopo il videomessaggio che è stato trasmesso nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2020.

“Io volevo vederlo. Alfonso dice che lavora troppo, però poteva venire. Io dico tutto quello che penso, sempre nel rispetto suo, però lui non ha risposto alla mia domanda. Mi ha fatto un video bellissimo, straordinario, pazzesco. Ok tutto. Bellissimo per carità, il contenuto stupendo, straordinario. Però io credo di essere stata anche molto chiara nei miei dubbi. Lui che ha detto? Che ne parleremo fuori, non ha risposto alla mia domanda”, ha confessato Adua a Giulia Salemi che ha provato a consolarla esortandola a credere nella sua storia d’amore.

“Io lo so come andrà a finire e non è pessimismo, è conoscere l’altra persona. Ne ha passate tante? Ma ne ho passate anch’io, ma sembra che lui sia la vittima e io il carnefice. Sì, lui ha sopportato troppo, ma c’ero anch’io. E se mi dicesse: ‘Io non voglio convivere con te?’. Se la risposta fosse stata positiva l’avrebbe detta anche nel video o venendo qui. Siccome la risposta non è positiva…io so che sarà così. Quindi bellissima la sorpresa, bellissimo vederlo, mi manca tantissimo, ma io avrei voluto vederlo di persona“, ha aggiunto l’attrice siciliana.