Barbara d’Urso ha “incastrato” Andrea Roncato? Lui sbotta e svela tutto

Barbara d’Urso ha “incastrato” Andrea Roncato, ex marito di Stefania Orlando, durante l’intervista a Live? Lui sbotta sui social e svela come starebbero realmente le cose.

Barbara d’Urso, domenica scorsa, ha avuto modo di poter ospitare nel suo programma in prima serata Andrea Roncato, l’ex marito di Stefania Orlando, che non si è di certo risparmiato nel fare confidenze sulla fine del suo matrimonio con la concorrente di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip.

Dopo quel momento, il popolo della rete si è scagliato contro di lui accusandolo non solo di aver mentito, ma di aver infangato anche la conduttrice che in un secondo momento ha avuto modo di poter vedere cosa ha dichiarato sul suo conto. In quanto lui ha confidato che il loro matrimonio è giunto al termine perché Stefania aveva un altro, mentre in una precedente intervista, rilasciata ai microfoni di Verissimo, aveva dichiarato che le nozze erano terminate a causa dei suoi problemi di droga.

Le critiche, come anticipato, non sono tardate ad arrivare. Tant’è che anche il marito di Stefania è rimasto piuttosto stranito da tali dichiarazioni, visto che da sempre hanno un buon rapporto. Tant’è che spesso e volentieri, prima che l’attore si sposasse con la sua attuale moglie, si frequentavano ed uscivano insieme. Nelle scorse ore però Roncato è tornato a parlare dell’argomento, in quanto gli utenti della rete lo hanno accusato di usare Stefania Orlando per tornare alla ribalta, ma lui ha replicato affermando che le loro supposizioni sono ben lontane dalla realtà in quanto lui era stato invitato all’interno del programma non per parlare del suo precedente matrimonio ma per commentare insieme la sua carriera.

Barbara d’Urso ha “incastrato” Andrea Roncato? Ecco cosa ha commentato lui in alcuni recenti messaggi pubblicati sui social.

Andrea Roncato: “Barbara d’Urso? Mi ha messo in imbarazzo”

Andrea Roncato lancia la bomba sulla ex Stefania Orlando, lei aveva un altro quando erano ancora sposati? Voi che ne pensate? #noneladurso #GFVip 🔥 pic.twitter.com/aaOPfoWxWM — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) January 17, 2021

Andrea Roncato, come anticipato, ha rivelato che era stato invitato da Barbara d’Urso con lo scopo di commentare la sua carriera e che quando lei gli ha chiesto della fine del suo matrimonio con Stefania Orlando lui è rimasto piuttosto imbarazzato. In quanto non si sarebbe mai aspettato una tale domanda da parte sua, in quanto gli accordi sarebbero stati completamente diversi.

“Io sono andato a Live Non è la d’Urso per parlare di quello che è il mio lavoro, ma poi è stata lei a chiedermi com’è finito il mio matrimonio con Stefania” ha esordito l’attore, provando a fare chiarezza con i fan della Orlando, che sono al settimo cielo dell’indiscrezione trapelata in rete con Tommaso Zorzi. “Io ho risposto come sempre, ribadendo che lei se n’è andata perché non sono stato un bravo marito“ ha proseguito. “Prima di parlare informati e non dire stupidate” ha aggiunto, rivolgendosi ad un fan della conduttrice.

“Io non ho detto cose non vere sulla mia ex moglie. Lo sanno tutti che è andata con un altro ed io ho aggiunto perché non ero un bravo marito come sempre detto in tutte le interviste che ho rilasciato in precedenza”. ha continuato con un altro utente. “Poi non sono andato a Live non è la d’Urso per parlare di questo. Lei mi ha spiazzato facendomi quella domanda” ha poi concluso. “Guardate prima di sparare sentenze. Ripeto la storia l’ha tirata fuori Barbara D’Urso mettendomi in imbarazzo, ma pensate pure quello che volete”.

L’ex marito di Stefania Orlando del #GFVip racconta la propria versione sulla fine del loro matrimonio a Live #noneladurso https://t.co/NLxvUtlCVX — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) January 19, 2021

Andrea Roncato si è scagliato contro Barbara d’Urso, affermando che gli accordi presi in precedenza erano ben diversi. Come replicherà la bella conduttrice partenopea di fronte a queste recenti dichiarazioni?