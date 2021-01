Uomini e Donne censura Barbara d’Urso: sul web scoppia la polemica

A Uomini e Donne è stato censurato il nome di Barbara d’Urso pronunciato da un concorrente, ma agli utenti del web il dettaglio non è sfuggito facendo scoppiare l’ennesima polemica.

Uomini e Donne è finito al centro della polemica a causa di una scelta avvenuta dopo la registrazione della puntata trasmessa oggi. Scelta che ovviamente non è sfuggita all’attento popolo della rete, che si è immediatamente chiesto il motivo di perché fare una cosa del genere. Che cosa è successo?

Gemma Galgani ha ricevuto una sorpresa in studio da parte di nuovo cavaliere, Gianluca. L’uomo le ha confidato di seguirla da sempre, ma che soltanto adesso ha trovato il coraggio di chiamare la redazione per venire a conoscerla. Lui sembrerebbe essere così preso da lei che non appena ha subito che doveva sottoporsi a due interventi è perfino andato in chiesa a pregare. Fin qui non c’è assolutamente nulla di male, peccato che il cavaliere abbia descritto i due momenti a cui faceva riferimento.

Il primo riguarda l’intervento a cui la dama si è sottoposta quest’estate, quello dove ha eliminato le sue rughe, e poi a quando ha aggiustato i denti durante il corso della sua partecipazione a Selfie – le cose cambiano. Gianluca ha citato il programma in questione, ma invece di nominare Simona Ventura, che ha condotto lo show, ha fatto il nome di Barbara d’Urso. Una piccola sfuggita da parte di Gianluca, nulla di imperdonabile. Peccato però che durante la messa in onda di questo momento la regia abbia censurato il nome della conduttrice partenopea, bippandolo.

La regia di Uomini e Donne ha censurato Barbara d’Urso, ma perché lo ha fatto?

Barbara d’Urso è stata censurata a Uomini e Donne: sul web è polemica

Il momento, come anticipato, non è sfuggito al pubblico di Uomini e Donne che in rete non solo ha caricato il video di quel momento, ma si è anche mostrato indignato da tale gesto. In quanto, come potete notare dai tweet riportati di seguito, in studio qualcuno avrebbe potuto semplicemente correggere il cavaliere senza ricorrere alla censura.

Ho visto il video in cui sembrerebbe sia stata censurata Barbara d’urso.

Episodio abbastanza evitabile: capisco la guerra tra le due, ma queste bambinate io le eviterei, una come Maria non ne ha bisogno!#uominiedonne #canale5 #barbaradurso #mariadefilippi — Miky (@MikyS03) January 21, 2021

Quanto poco rispetto verso le proprie colleghe! Censurare Barbara D’Urso è poco professionale e dimostra quanto sia falsa l’umanità, la sensibilità e la stima verso chi fa il medesimo mestiere OSTENTATA DA ANNI! Che scivolone Mennoia e De Filippi! #uominiedonne @QuiMediaset_it pic.twitter.com/WbWf0vjUcB — FireworkCaosWalker_🌈🏳️‍🌈 (@FireworkCaos_) January 21, 2021

Nessuna. Bastava che dicesse “Era Simona Ventura non Barbara D’Urso” #uominiedonne — artax (@CiaoComodino_) January 21, 2021

Attenzione: Non è stata bippata la Ventura, ma la D’Urso. Il tizio parlava di “Selfie” ma ha sbagliato conduttrice e dal labiale si capisce chiaramente. #uominiedonne pic.twitter.com/UWb3hTIb9C — Vero_TV 📺 (@Veronique__94) January 21, 2021

Il web si è scagliato contro Uomini e Donne, non capendo il motivo che ha spinto la produzione a censurare il nome di Barbara d’Urso. La risposta, in realtà, potrebbe essere abbastanza semplice. Probabilmente in studio non si sono accorti dell’errore di Gianluca e per questo motivo nessuno lo ha corretto, ma rivedendo la puntata non volevano far passare un messaggio sbagliando, facendo, forse, un torto a Simona Ventura che ha realmente condotto il programma.