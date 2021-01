Uomini e Donne oggi 21 gennaio: sorpresa in studio per Gemma Galgani

Uomini e Donne oggi 21 gennaio: Gemma Galgani prova in tutti i modi a riconquistare Maurizio Guerci. Per lei, poi, arriva una sorpresa.

Nuova puntata di Uomini e Donne con Gemma Galgani protagonista. L’appuntamento del 21 gennaio con il dating show di canale 5 si apre con l’arrivo in studio di Gemma, ancora profondamente scossa per la fine della sua storia con Maurizio Guerci.

Dopo aver sperato di aver ritrovato finalmente l’amore, le festività natalizie hanno arrecato un grande dolore a Gemma che, dopo aver trascorso il Natale e il Capodanno da sola, è stata lasciata dal cavaliere 50enne. Oggi, tuttavia, nella nuova puntata di Uomini e Donne, ci sarà una sorpresa per lei.

Uomini e Donne oggi 21 gennaio: un nuovo pretendente per Gemma Galgani

La decisione di Maurizio Guerci di chiudere definitivamente la storia ha lasciato l’amaro in bocca a Gemma Galgani che, come fanno sapere le anticipazioni della nuova puntata del programma di Maria De Filippi pubblicate dal Vicolo delle News, cercherà un nuovo confronto con il cavaliere 50enne con cui ha vissuto delle notti d’amore.

Dopo lo sfogo dietro le quinte e i soliti battibecchi con Tina Cipollari, Gemma proverà a far cambiare idea a Maurizio. Il cavaliere, però, resterà fermo sulla propria posizione ribadendo la volontà di non volerla più frequentare. Per Gemma, tuttavia, ci sarà anche una sorpresa. In studio arriverà un nuovo pretendente, pronto a conquistare le sue attenzioni. Pur non essendo molto convinta, la dama di Torino deciderà di tenerla “con riserva”.

La puntata, poi, potrebbe continuate con altri protagonisti del trono over come Armando Incarnato la cui frequentazione con Lucrezia Comanducci è giunta ad un bivio, ma anche con Davide Buonocore che, ad un passo dalla scelta, potrebbe accomodarsi al centro dello studio per un nuovo confronto con le corteggiatrici Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore che chiedono una scelta immediata essendo stance di vedere il tronista pugliese solo in esterna.

Nel corso della puntata, naturalmente, non mancheranno le discussioni tra Tina Cipollari e Gemma Galgani con la bionda opinionista convinta che la dama di Torino debba cambiare l’approccio con i suoi pretendenti.