Ci sono delle abitudini che mettiamo in atto ogni giorno e che alla lunga possono rovinarci la vista. Scopriamo insieme quali sono.

Godere di una buona vista è il sogno di tutti. Ci consente di vedere ciò che amiamo senza filtri e rende le nostre giornate sicuramente più piacevoli. Con il passare del tempo, però, anche la vista inizia a peggiorare e rischia di farlo ancor più velocemente a causa di alcune abitudini che giorno dopo giorni minano il corretto funzionamento dei nostri occhi.

Scopriamo quindi quali sono le abitudini che più o meno tutti mettiamo in atto senza rendercene conto e che possono peggiorare di molto la vista.

Le abitudini che possono danneggiare la vista

A volte ci sono modi di fare che si acquisiscono nel tempo e che si continuano a perpetrare perché comodi o, più semplicemente, perché non ci sono motivi particolari per non farlo.

Molti di questi, però, possono causare danni silenziosi che se non presi per tempo finirebbero con l’influenzare negativamente la nostra vita di tutti i giorni. Se pensiamo alla vista, ad esempio, ci sono diverse abitudini che ognuno di noi dovrebbe modificare o addirittura evitare del tutto. E tutto al fine di mantenerla funzionale il più a lungo possibile, evitando di anticiparne il decadimento.

Scopriamo quindi quali sono le abitudini più rischiose.

Passare ore davanti allo smartphone. Iniziamo con l’abitudine probabilmente più diffusa e frequente. Gli smartphone hanno ormai preso un grande spazio nella nostra vita di tutti i giorni. E tra messaggi, social e informazioni da cercare, le ore che trascorriamo con gli occhi puntati sui loro piccoli schermi sono spesso fin troppe. Si tratta però di un’abitudine che sottopone gli occhi ad uno sforzo eccessivo e che alla lunga può danneggiare la vista. I consigli per gestire al meglio il problema qualora non si riuscisse proprio a ridurre il tempo che si trascorre con lo smartphone in mano? Fare delle pause almeno ogni 30 minuti, e impostare lo schermo con una luminosità più bassa (ancor meglio quella notturna). Inutile dire che gli stessi accorgimenti andrebbero usati anche con il pc.

Guardare la tv troppo da vicino e al buio. Anche la tv può affaticare la vista. Per questo motivo è sconsigliato vederla troppo da vicino. Al contempo non si dovrebbe mai fissare lo schermo mentre intorno c’è il buio totale. Per quanto l’effetto cinema possa essere piacevole, infatti, gli occhi si affaticano inutilmente. Motivo per cui è preferibile avere sempre dei punti luce anche deboli nella stanza.

Stropicciarsi gli occhi. Spesso quando si è stanchi o assonnati si tende a stropicciarsi gli occhi. Questo modo di fare può comportare la rottura di alcuni capillari, provocando disagi che alla lunga possono compromettere la vista.

Non indossare gli occhiali da sole. Fissare la luce del sole senza un’adeguata protezione può portare a danneggiare gli occhi. Per questo motivo in estate è sempre consigliabile proteggere gli occhi, optando ovviamente per lenti idonee e scelte insieme ad un buon oculista.

Andare a dormire con le lenti a contatto. Un altro grave errore è quello di andare a dormire con le lenti a contatto. Queste infatti, durante il sonno, possono creare delle ferite alla cornea. Inoltre c’è il rischio di infezioni che, com’è facile immaginare, non fanno bene alla vista.

Non struccare gli occhi prima di andare a dormire. Anche il trucco può danneggiare la vista, sopratutto perché mascara ed eyeliner possono entrare negli occhi creando irritazioni che alla lunga non fanno bene agli occhi.

Mangiare in modo sbilanciato. La mancanza dei giusti nutrienti, alla lunga, può danneggiare la vista. È quindi importante seguire sempre un’alimentazione sana e bilanciata in modo da assicurarsi l’introito degli alimenti che contengono i nutrienti che fanno notoriamente bene agli occhi. Qui puoi trovare una lista di cibi salva vista.

Dormire poco. Anche dormire poco è un’abitudine che può portare gli occhi a seccarsi e ad arrossarsi. E ciò alla lunga può provocare un decadimento della vista. Cosa da evitare assolutamente, sopratutto se si pensa che dormire poco fa male, in generale, a tutto l’organismo.

Infine, ricordiamo che la nostra salute viene prima di tutto e la vista ne fa parte a 365 gradi. Per questo motivo è consigliabile non dimenticare di controllare annualmente la salute dei propri occhi in modo da correre ai ripari per tempo in caso di problemi.