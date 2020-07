Dieta salva vista | Gli alimenti indispensabili da mettere in tavola

Un po’ di attenzione nella nostra alimentazione aiuta a migliorare la salute: nella dieta salva vista ci sono verdure, frutta e molto altro

Uno dei problemi di salute più comuni, indipendentemente dall’età, è quello legato al calo della vista. Con il passare degli anni è fisiologico, quindi meglio portarsi avanti con il lavoro. E non c’è nulla di meglio che seguire una nutriente dieta salva vista. Perché come per molte altre malattie o problemi fisici, anche gli occhi possono essere protetti a tavola.

Gli esperti hanno individuato gli alimenti indispensabili di consumo comune. Se inseriti nella nostra dieta quotidiana possono aiutarci a mantenere alti i livelli della vista. Ma soprattutto a conservarla nel tempo, anche quando è possibile che cali per l’età. Il consiglio alla base è quello di accompagnare il cibo d una vita regolare, senza fumo e possibilmente con poco smog.

Ecco quindi l’elenco dei 10 cibi salva vista con le loro caratteristiche principali. Non possiamo che partire dalle carote, perché non è solo un detto comune. Contengono infatti vitamina A, fondamentale per mantenere gli occhi in buona salute perché contiene beta-carotene. Un prezioso antiossidante e anche molto facile da trovare. Oltre alle carote, sono ricchi di vitamina A anche i cavoli e la lattuga.

Perfette anche le uova perché ricche di lecitina, aminoacidi, cisteina, zolfo e luteina. Aiutano a proteggere dalla cataratta, esattamente come salmone e sardine, ricche di Omega-3. Tra la frutta dovremmo privilegiare kiwi e arance perché ricchi di vitamina C: elimina i radicali liberi che causano danni agli occhi. Ma anche le albicocche, ricche di vitamina A, proteggono gli occhi dai danni provocati dai radicali liberi. Contengono inoltre carotenoidi che sono responsabili per una migliore visione.

Dieta salva vista, ci sono ingredienti sorprendenti

Per un sano regime alimentare salva vista essenziali anche gli spinaci che contengono anche un carotenoide, la luteina. Aiuta a proteggere gli occhi dalla cataratta e dalla degenerazione maculare. Lo stesso antiossidante è presente anche nell’insalata verde, nei porri e nei piselli. Altra verdura ideale sono i broccoli. Anche qui luteina e zeaxantina che proteggono gli occhi dal fattore di stress dei radicali liberi e prevengono la cataratta.

Nelle nostre ricette non devono mancare anche aglio e cipolla, ricchi di zolfo che aiuta a rendere la lente oculare più forte e resistente. Bene la soia per il contenuto di vitamina E, acidi grassi essenziali, fitoestrogeni e agenti anti-infiammatori che fanno bene agli occhi. Alcuni derivati della soia, ma anche il latte, i fagioli e lo yogurt, l’olio d’oliva e di mais sono buoni per la vista.

Contengono una buona quantità di vitamina E. Infine, anche per rendere migliore la giornata, il cioccolato fondente che contiene flavonoidi utili a proteggere la circolazione degli occhi. Il risultato? Rafforza la cornea e il cristallino.