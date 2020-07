Michela Persico | Lady Rugani rivela: “Per stare con lui ho rinunciato a…”

Michela Persico si racconta al settimanale “Chi”, la giornalista rivela curiosità e particolari inediti sulla storia d’amore con il calciatore della Juventus Daniele Rugani aspettando di dare alla luce il suo primo figlio.

Michela Persico si prepara alla gravidanza, manca relativamente poco alla nascita della creatura che ha concepito con Daniele Rugani. Proprio insieme a lui la giornalista ha concesso un’intervista al settimanale “Chi”. La coppia, estremamente riservata, è arrivata alla ribalta mediatica non solo grazie alle rispettive professioni (lei giornalista e lui calciatore) ma anche per via dei social.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Barbara D’Urso querela Naike, figlia di Ornella Muti: lei spiega il motivo

La loro presenza su Instagram, infatti, è piuttosto frequente. Al punto che i fan, ormai, non aspettano altro che questo bambino venga alla luce. La Persico ha già scelto qualche nome, ma è tutto in fase di preparazione. Il loro amore, invece, va a gonfie vele: insieme, sulle pagine di “Chi” ricordano quando si sono conosciuti.

Michela Persico coccola Daniele Rugani: “Sarà un papà speciale”

“Eravamo seduti vicino durante un torneo di tennis – spiega lei – e ho pensato che fosse una persona perbene perchè era lì con il papà. Poi la casualità ha voluto che in quegli anni stessi facendo un servizio su di lui per Mediaset, dove lavoravo, e lo contattai in privato per avvisarlo che lo avrebbero trasmesso in tv. Da lì è nato tutto”.

Una bellissima storia, dai particolari quasi fiabeschi, ma che inizialmente non era dichiarata: “Per stare con lui ho rinunciato al contratto con Mediaset, parenti e amici mi hanno fatto nera. In azienda non gradivano molto che le giornaliste sportive avessero relazioni con i calciatori. Allora mi sono detta che era meglio continuare a lavorare da freelance, penso alla D’Amico che comunque lavora a Sky. Io non ci vedo nulla di male. Lì, del resto, hanno un approccio e una politica aziendale leggermente diversa”.

Dopo l’ufficialità della relazione, solo gioie per la coppia Rugani-Persico: “All’inizio mi sono detta che con un calciatore non sarei stata bene, poi Daniele mi ha sorpreso perchè è un giocatore sui generis: colto, educato, sa mettere le acca al posto giusto. Insomma, è l’eccezione che conferma la regola”. Ora manca solo il piccolo, ma Michela Persico non teme scivoloni: “C’è grande attesa, siamo molto emozionati entrambi, Daniele sarà un bravo papà. Lo vedo nella passione e nell’amore che mette quando si prende cura degli animali. È premuroso e attento, lo sarà ancor di più con suo figlio”, ha concluso la giornalista ringraziando la collega del settimanale.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Stefano De Martino dimentica Belen con due donne? La reazione di lei

Prossimo appuntamento dopo la gravidanza per altri particolari in esclusiva, nel frattempo Michela e Daniele si godono l’estate: non mancano i contributi su Instagram. La gravidanza non spegne la passione per una coppia alimentata da dolcezza e desiderio, la terza d sta per determinazione: la stessa che hanno messo nell’affrontare e superare insieme il Coronavirus.

Visualizza questo post su Instagram Buona #domenica a tutti anche da noi 👶💙 @mivabeachwear Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico) in data: 28 Giu 2020 alle ore 5:07 PDT

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pietro Taricone | Ecco perchè al suo funerale c’era soltanto Marina