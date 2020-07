Stefano De Martino dimentica Belen con due donne? La reazione di lei

Stefano De Martino avrebbe dimenticato Belen Rodriguez con due donne contemporaneamente, entrambe del cast di Made in Sud. La reazione di lei e la successiva smentita di lui non sono tardate ad arrivare.

Stefano De Martino, nonostante non voglia averci nulla a che fare, si è ritrovato al centro della cronaca rosa a causa della sua rottura, la seconda, con Belen Rodriguez.

Secondo il portale Il Giornalettismo, il conduttore avrebbe già dimenticato sua moglie con ben due ragazze, entrambe si mormora lavorino con lui sul set di Made in Sud. Stefano ha smentito tale notizia circolata in rete, ma alcuni contenuti social di Belen sembrano essere di chiari riferimenti alle voci che circolano su di lui.

La Rodriguez,anche se sul web è iniziata a circolare la voce che la vedrebbe essere tornata con Stefano, ha iniziato a pubblicare sul suo profilo Instagram, e in più di una volta dopo la pubblicazione in rete della notizia sul suo ex, scatti che ritraggono ben 3 limoni. Il Giornalettismo fa notare questa strana coincidenza tra i gesti social di Belen e la notizia di De Martino, tant’è che perfino i suoi fan hanno notato questa sua improvvisa fissa per i limoni.

Belen Rodriguez ha lanciato una frecciata a Stefano De Maritino, sottolineando che la notizia da lui smentita non sia poco così lontana dalla realtà visto che nonostante abbia smesso di professare la religione delle donne abbia continuato quella dei limoni? Ma non solo.

Nelle sue stories, Belen ha anche scritto la seguente frase: “L’amore è soltanto per le persone vere”. Appare piuttosto chiaro, soprattutto con queste parole, il riferimento al suo ex.

Stefano De Martino smentisce i presunti flirt dopo Belen Rodriguez: Parpiglia commenta

Stefano De Martino, come anticipato, ha fatto smentire la notizia del suo ufficio stampa, invitando anche il portale a rimuoverla in quanto sarebbe priva di fondamento visto che l’articolo non è stato accompagnato da nessuno scatto che potesse provare la notizia.

Gabriele Parpiglia ha annunciato sul portale la smentita del conduttore di Made in Sud, ma non ha cancellato la notizia decidendo di replicare su quanto richiesto.

“Non appena abbiamo pubblicato la notizia, l’ufficio stampa di Stefano ha tentato di imbavagliare il gossip chiedendo, in maniera lecita, la smentita e aggiungendo che non è possibile pubblicare notizie senza fotografie e che l’articolo andava rimosso perché non era gradito” esordisce Parpiglia su Stefano De Martino, che a Made in Sud ha smentito la notizia che lo vedrebbe impegnato con una conduttrice famosa.

“La richiesta di smentire la notizia, che per molti si è tradotta come una conferma, è lecita, ma richiedere anche di non pubblicare il gossip in questione perché non è gradito o che non ci sono fotografie è una sorta di codice che è comparso in forma scritta a noi per email che riflettendoci non trova una giusta collocazione nemmeno nella scuola di Harry Potter” ha proseguito il giornalista. “Abbiamo smentito la notizia, come richiesto, ma non la rimuoviamo. Noi continuiamo a sostenere le nostre fonti e possiamo aggiungere che la news pubblicata ha creato non poco scompiglio nel dietro le quinte di Made in Sud” ha concluso.

Insomma, sembra chiaro a tutti ormai che Belen e Stefano siano andati avanti con la loro vita, lasciandosi il passato alle spalle.