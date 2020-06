Stefano De Martino dimentica Belen con una conduttrice famosa? Parla lui

Stefano De Martino ha già dimenticato Belen Rodriguez con una conduttrice famosa del piccolo schermo? Il conduttore, durante la diretta di Made In Sud di ieri sera, ha svelato tutta la verità.

Stefano De Martino è di nuovo al centro della cronaca rosa a causa della sua rottura con Belen Rodriguez. Se il loro ritorno di fiamma aveva fatto sognare milioni di italiani, il loro allontanamento li ha fatti perdere ogni speranza nelle coppie dello showbiz.

Nelle scorse settimane, tra l’altro, si è a lungo parlato di una nuova fiamma dell’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Le ultime indiscrezioni, infatti, lo avrebbero visto legarsi ad una conduttrice molto famosa del piccolo schermo degli italiani. Stefano, nelle scorse ore durante la diretta di Made In Sud, ha finalmente preso la parola e ha fatto chiarezza in merito all’argomento.

Grazie alla collaborazione con il comico Peppe Iodice, che settimana scorsa hanno avuto un botta e risposta su Belen Rodriguez e la sua famiglia, Stefano ha smentito tale voce, definendola una fake news e niente di più-

Stefano De Martino è single dopo l’addio a Belen Rodriguez e almeno per il momento non vuole saperne nulla di avere qualcuno al suo fianco.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino ai ferri corti: la crisi è diventata rottura

Belen Rodriguez e il conduttore di Made in Sud dopo aver annunciato di essere in un periodo di crisi sono arrivati alla rottura ufficiale. I due purtroppo non sono riusciti a superare questo momento difficoltà e hanno scelto, per quanto possibile, di dirsi addio.

Almeno per il momento, come anticipato, Stefano non sta frequentando nessuna donna e non è intenzionato a farlo.

“Non sto frequentando nessuno, sono tutte fake news” ha ammesso Stefano De Made in Sud, mentre Belen ha trascorso un weekend con l’ex di Karina Cascella. “Non bisogna dar retta a quello che si legge sul web” ha aggiunto, sperando di non dover tornare più sulla questione.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembrerebbero aver scritto il capitolo fine alla loro storia d’amore.