Stefano De Martino imbarazzato a Made In Sud: botta e risposta su Belen

Stefano De Martino durante la diretta di ieri sera di Made In Sud è stato messo in imbarazzo dal comico Peppe Iodice. I due hanno avuto un breve botta e risposta su Belen Rodriguez.

Stefano De Martino, come promesso, è tornato sul piccolo schermo degli italiani con una nuova puntata di Made In Sud. Durante il corso della diretta, il bel partenopeo è stato messo in imbarazzo dal comico Beppe Iodice che ha toccato un tasto un po’ dolente: il rapporto con Belen Rodriguez.

Peppe ha chiesto a Stefano come procedessero i rapporti con la madre di Belen, che da anni ha ironicamente soprannominato Maculata Rodriguez.

“Come sta tua suocera Maculata?” ha chiesto ironico il comico. “Tutto bene, anzi” ha risposto Stefano, che di recente è stato il protagonista di uno sfogo di Belen. “La saluto con tanto tanto affetto” ha risposto Stefano De Martino imbarazzato a Made In Sud, ma Iodice non si è fermato qui lanciandogli una provocazione.

Il protagonista di Made In Sud, notando un certo imbarazzo da parte del conduttore riguardo le domande su Belen Rodriguez ha deciso di continuare, lanciando una provocazione che è stata ignorata da De Martino. Che cosa ha detto?

“Ma noto un certo astio tra di voi” ha incalzato Peppe Iodice a Made In Sud. “Sicuro tutto bene?” ha chiesto in tono provocatorio, ma De Martino ha completamente ignorato la domanda, preferendo andare avanti con le altre battute previste in quel momento.

Nessuna risposta, invece, da parte di Belen, che di recente ha ricordato la sua lite con Vladimir Luxuria.

Purtroppo sembra ormai evidente che il rapporto tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sia arrivato al capolinea. Anche se i fan della coppia sperano sempre che loro possano chiarire ogni cosa, anche per il bene del piccolo Santiago, unico figlio dei due.