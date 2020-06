Fatima Trotta prima di Made in Sud: il retroscena su Amici Celebrities

Fatima Trotta, recentemente intervistata dal settimanale Voi, ha svelato un retroscena sulla prima edizione di Amici Celebrities di Maria De Filippi prima della diretta di questa sera di Made in Sud.

Fatima Trotta, sin dalla prima edizione, è una delle padrone di casa di Made in Sud, lo show comico che da qualche anno va in onda regolarmente su Rai 2.

La conduttrice, prima della diretta di questa sera, ha concesso un’intervista al settimanale Voi dove ha svelato un retroscena sulla prima edizione di Amici Celebrities di Maria De Filippi. Che cosa ha rivelato?

Lo scorso anno, quando c’erano in atto le selezioni per il talent adattato nella sua versione vip, c’è stato un mini corteggiamento per permetterle di farla entrare nel cast, ma a causa dei suoi impegni lavorativi ciò non è stato possibile.

“Lo scorso anno c’è stato un mini corteggiamento con Amici Celebrities” ha rivelato la conduttrice, che di recente ha svelato un retroscena su Stefano De Martino. “Purtroppo ero impegnata a teatro, quindi ho dovuto rifiutare” ha spiegato l’artista. “Ma non nascondo che mi piacerebbe prenderne parte in una prossima edizione” ha concluso.

Fatima Trotta ha svelato un retroscena su Amici Celebrities e il pubblico non ha nascosto che le piacerebbe vederla indossare la divisa della scuola più famosa del piccolo schermo.

Made In Sud | Fatima Trotta confessa: “Sogno un programma tv tutto mio”

La conduttrice di Made In Sud, durante il corso dell’intervista, oltre a rivelare un retroscena sul programma di Maria De Filippi, ha anche confidato che le piacerebbe, dopo anni che conduce lo show comico in compagnia, condurre un programma tutto suo.

“Il mio sogno sarebbe condurre un programma tutto mio” ha rivelato Fatima Trotta prima di Made In Sud, che si è scoperta essere il punto di riferimento di Stefano De Martino. “Non mi spaventerebbe l’idea di stare da sola, è una cosa che sto aspettando di fare” ha ammesso.

“Però deve essere un qualcosa che, anche in minima parte, rappresenti quello che sono” ha aggiunto.

Fatima Trotta e Stefano De Martino, tra una confessione e l’altra da parte della conduttrice, sono pronti ad accogliere il pubblico ad una nuova puntata di Made In Sud su Rai 2.