Trattamento della cellulite con le onde d’urto: come funziona e dove effettuarlo

Qual è la causa della cellulite?

Manca poco alla prova costume e qualcosa, più dei chili di troppo, spaventa la popolazione femminile: la cellulite. La cellulite rappresenta l’inestetismo più diffuso per le donne, colpendo il 90% di esse, anche i fisici più allenati e tonici. Si presenta con l’aumento dell’adiposità localizzata su glutei e fianchi (le culotte de cheval), e la pelle assume un aspetto “a buccia d’arancia”. Questo inestetismo deve essere considerato una vera e propria patologia, che in gergo medico viene definita Panniculopatia Edemato Fibro Sclerotica (PEFS).

La cellulite colpisce il tessuto connettivo adiposo (ipoderma) ed è causata da un’alterazione della microcircolazione venosa/linfatica che compromette il processo di lipolisi delle cellule adipose. La lipolisi è il processo che trasforma in combustibili i grassi immagazzinati nel tessuto adiposo. Quando il processo di lipolisi è compromesso si ha un aumento di volume delle cellule adipose e un aumento della ritenzione idrica.

Fattori di rischio della cellulite

Contribuiscono alla formazione della cellulite:

cause genetiche e costituzionali

fattori ormonali: l’eccessiva attività degli estrogeni è causa di ritenzione idrica

una vita sedentaria

stress

una cattiva alimentazione: bisogna eliminare cibi preconfezionati, fast food, insaccati, cibi fritti, lo zucchero raffinato. Inoltre è importante ridurre l’uso del sale

alcool e fumo

tacchi alti o calzature troppo strette

Come trattare la cellulite

È importante fare attività fisica per smaltire i chili di troppo, rinforzare i muscoli e migliorare la circolazione: andare in bici, correre, fare esercizi di tonificazione con elastici o pesi È importante avere un’alimentazione sana e corretta: è importante farsi seguire da un nutrizionista Trattare la cellulite con le onde d’urto: un trattamento completo che agisce sulla microcircolazione, sulla pelle a buccia d’arancia e sulle adiposità localizzate

Come funziona il trattamento anticellulite con onde d’urto?

Le onde d’urto sono uno strumento già ampiamente utilizzato nella fisioterapia per il trattamento di patologie tendinee ed ossee. Il processo di angiogenesi (ovvero formazione e sviluppo di vasi sanguigni) che esse generano risulta molto efficacie anche per il miglioramento del microcircolazione del tessuto adiposo sottocutaneo e quindi nel trattamento della cellulite. Questo trattamento infatti:

Migliora la microcircolazione

Le onde d’urto sono un trattamento eccezionale per sconfiggere la cellulite. Viene sfruttata la capacità dell’onda meccanica di stimolare l’angiogenesi, ovvero la formazione di nuovi vasi sanguigni, nel tessuto sottoposto a trattamento. Quindi con le onde d’urto si agisce direttamente sulla microcircolazione, la cui alterazione è la causa primaria della cellulite.

Riduce la “buccia d’arancia”

A livello della cute l’onda d’urto stimola la produzione di collagene ed elastina: la pelle apparirà più tesa, si ridurrà l’inestetismo della buccia d’arancia, nei casi più lievi si avrà la completa scomparsa.

Riduce le adiposità localizzate

A livello del tessuto adiposo sottocutaneo l’onda d’urto stimola la lipolisi, con conseguente riduzione delle adiposità localizzate su glutei e fianchi (le famose culotte de cheval)

Quante sedute di onde d’urto sono necessarie per sconfiggere la cellulite?

Il trattamento anticellulite con onde d’urto si esegue una o due volte alla settimana. Si consigliano cicli di 8 sedute ma già dopo poche sedute è possibile vedere notevoli miglioramenti. Ovviamente, come in tutti i trattamenti, si consiglia di dare continuità e costanza all’utilizzo delle onde d’urto per la cellulite, al fine di raggiungere risultati davvero sorprendenti.

