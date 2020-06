Belen Rodriguez su Stefano De Martino: “Non ho scritto scema in fronte”

Belen Rodriguez, recentemente intervistata per il settimanale Chi, si è sbilanciata in merito alla sua rottura con Stefano De Martino, rivelando che il suo unico grande amore è il piccolo Santiago.

Belen Rodriguez purtroppo non è riuscita a superare il momento di crisi con Stefano De Martino. I due, dopo essersi riavvicinati dopo anni in cui sono stati distanti, si sono nuovamente detti addio e hanno deciso, per quanto possibile visto che hanno un figlio insieme, il piccolo Santiago, di separare le loro strade.

La conduttrice di Tu sì que vales ha parlato di questo momento così delicato della sua vita a Gabriele Parpiglia, che l’ha intervistata per il settimanale Chi. La showgirl ha rivelato di averci provato fino in fondo a far funzionare le cose tra lei e il conduttore di Made in Sud, ma purtroppo non può vivere in una realtà in cui si agisce diversamente rispetto a quello in cui si crede.

“Oggi mi trovo nella situazione che sto vivendo anche per il senso di giustizia che ho sempre provato dentro di me” ha ammesso Belen Rodriguez sulla rottura con Stefano De Martino, tra l’altro di recente si è lasciata andare ad una riflessione sull’amore su Instagram. “Ma è pur vero che non voglio vivere una vita in cui le persone si raccontano in un modo e poi si ritrovano ad agire nella maniera completamente apposta” ha proseguito amareggiata.

“Anche nel mio privato, mi riferisco alla vita sentimentale, se faccio una promessa faccio di tutto per non romperla” ha concluso. “Ma è pur vero che non ho mica scritto scema in fronte“ ha aggiunto.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez | Lei: “Santiago è il mio unico amore”

L’ex compagna di Stefano De Martino, durante il corso dell’intervista con Gabriele Parpiglia, si è lasciata andare ad una confessione sul suo futuro in amore. La conduttrice, infatti, ha confermato che il suo unico amore è e sarà il piccolo Santiago e che se non fosse il personaggio che si è ritrovato ad essere nel mondo dello spettacolo sarebbe già diventata mamma di altri due figli. Ma è pur vero che purtroppo viviamo in un mondo complicato, dove i rapporti non riescono a durare a lungo come invece ci hanno abituato da piccoli.

“Santiago è il mio unico vero amore” ha subito chiarito la Rodriguez, tra l’altro di recente suo fratello Jeremias ha rotto il silenzio su De Martino. “Da mamma per me rappresenta il figlio perfetto, lui rappresenta tutto quello che ho sempre sognato”.

“Se oggi non fossi Belen, probabilmente avrei già tre figli ma, devo ammettere, che un po’ per il lavoro che mi ritrovo a fare, un po’ anche per le situazioni che mi sono capitate durante il corso della mia vita, posso considerarmi felicissima così come sono” ha ammesso Belen Rodriguez dopo la rottura con De Martino. “Anche se sono convinta che purtroppo al giorno d’oggi nessuno riesca a vivere una vita tranquilla” ha aggiunto la modella.

“Le persone si ritrovano a fare pochi figli perché le loro relazioni tendono a durare molto di meno” ha spiegato. “Ora le persone sono maggiormente incentrate su stesse, quindi avere anche un solo figlio è già un atto di amore” ha concluso. “Di quello che ci porta fuori dal nostro lato egoistico”.

“Certo, sono consapevole di non essere in lizza per vincere il premio di mamma modello” ha rivelato Belen sul suo ruolo di mamma con Santiago. “Non sono quella che si sveglia all’alba per pianificare la giornata del proprio figlio” ha confidato la modella.

“L’altro giorno ho chiesto a Santiago se c’era qualcosa che potessi fare per essere una mamma migliore, che lo facesse stare meglio” si è sbilanciata l’ex di De Martino. “Lui mi ha detto che non c’era nulla che dovessi migliorare perché non esistono le mamme perfette” ha concluso. “Ci sono soltanto mamme reali e lui mi ha detto che sono una di quelle” ha aggiunto.

Belen, che di recente è stata consolata da Simona Ventura, ha concluso l’intervista concessa al settimanale, sbilanciandosi anche in merito al suo futuro amoroso. Futuro che, ora più che mai, interessa al pubblico del piccolo schermo che sogna ancora di vederla accanto a De Martino. “Sono consapevole che sarò seguita dai paparazzi e questo mi imbarazza perché sento sempre il bisogno di dovermi giustificarmi” ha spiegato. “Chi mi sta a fianco dice sempre che dovrei smetterla, ma io mi sento il dovere di farlo perché non voglio essere considerata una di quelle persone che prende tutto alla leggera“ ha concluso. Purtroppo tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino l’amore sembra essere arrivato al capolinea.