Belen Rodriguez rilascia la prima intervista a Chi e sul profilo Instagram del magazine piovono accuse per la showgirl argentina che risponde.

Piovono accuse nei confronti di Belen Rodriguez sul profilo Instagram del settimanale Chi. La showgirl argentina ha rilasciato la sua prima intervista dopo la rottura da Stefano De Martino ai microfoni del magazine diretto da Alfonso Signorini. Sulla pagina Instagram di Chi è stato dedicato ampio spazio a Belen che, tuttavia, è finita nel mirino degli haters. Sono tante le accuse all’inizio della showgirl che, tuttavia, sta anche ricevendo il sostegno dei veri fans.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Belen Rodriguez ricorda la lite con Luxuria all’Isola: “Sono imbarazzata”

Belen Rodriguez risponde agli haters con una risata

“Adesso arriva l estate e tutti vogliono visibilità e un marito é scomodo! In autunno ritornerà come per incanto l’amore!!!! Belen ti conosciamo”: questo è il commento scritto da un utente sotto il post dedicato a Belen sulla pagina Instagram del settimanale Chi. Commento che ha attirato le attenzioni di altri utenti, ma anche della stessa Rodriguez che ha deciso di rispondere apertamente con una risata.



Qualcun altro, in spagnolo, ha fatto notare a Belen di essere poco autocritica e stanca di leggere continuamente messaggi da parte di chi non sa cosa sia successo tra lei e Stefano, ha scritto: “E voi cosa ne sapete? Com’è facile parlare in questo modo così egoista!”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Stefano De Martino “picchiato” | Occhio nero su Instagram |

Belen, in questo momento, si sta dedicando esclusivamente a Santiago che è il suo grande e vero amore. Dopo l’intervista rilasciata a Chi, la Rodriguez ha anche scritto una toccante lettera che ha letto al suo Santiago per Chi pubblicando il video sul suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram @chimagazineit Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 24 Giu 2020 alle ore 9:50 PDT

E proprio con Santiago, Belen sta trascorrendo tutto il suo tempo e trascorrerà l’estate in attesa di trovare una nuova casa. Oggi, dunque, nel cuore di Belen c’è solo ed esclusivamente il nome di Santiago.