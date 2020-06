Belen Rodriguez dice ufficialmente addio a Stefano De Martino? La showgirl starebbe cercando una nuova casa a Milano. Beccata con gli agenti immobiliari.

Belen Rodriguez cambia casa? La showgirl argentina sarebbe pronta a dire addio alla casa in cui ha vissuto con Stefano De Martino e il figlio Santiago per trasferirsi in un nuovo appartamento e cominciare ufficialmente la sua nuova vita iniziando così un capitolo del tutto nuovo della sua storia personale. Stefano De Martino, nel frattempo, continua a stare a Napoli tornando a Milano per vedere il figlio Santiago e soggiornando a casa dei genitori.

Belen Rodriguez in cerca di una nuova casa: ufficiale l’addio a Stefano De Martino?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo essere tornati insieme, erano pronti a trasferirsi in una nuova casa dopo il ritorno di fiamma. Un passo importante che, oggi, la showgirl argentina sarebbe pronta a fare da sola o meglio con il figlio Santiago. La Rodriguez è stata pizziacata da Diva e Donna insieme ad alcuni agenti immobiliari. Con lei c’era l’amico Mattia Ferrari che è sempre al suo fianco e che la sta aiutando a superare questo momento difficile.

Tra la Rodriguez e Stefano De Martino, dunque, è tutto finito? I due continuerebbero ad avere contatti per il figlio Santiago per il quale il conduttore di Made in Sud, ormai in pianta stabile a Napoli per la trasmissione di Raidue che conduce insieme a Fatima Trotta, sale a Milano. Quando è nel capoluogo lombardo, però, Stefano si ferma a casa dei genitori.

Tra i due, dunque, come scrive il settimanale Chi, la crisi sarebbe ormai insanabile. A dividerli nuovamente sarebbe stata la diversa visione della vita. Nelle scorse ore, inoltre, sempre il settimanale Diva e Donna ha parlato della presenza di una donna dello spettacolo la cui identità non è stata svelata che avrebbe perso la testa per l’ex ballerino di Amici.