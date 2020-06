Rocco Siffredi al GF Vip con suo figlio? Leonardo Tano rompe il silenzio

Rocco Siffredi e suo figlio Leonardo Tano hanno sostenuto il provino per la quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini? Il figlio d’arte ha rotto il silenzio, svelando tutta la verità.

Rocco Siffredi nelle scorse ore è stato il protagonista di alcune indiscrezioni che lo vedrebbero aver sostenuto il provino per il Grande Fratello Vip insieme a suo figlio minore Leonardo Tano.

L’attore e regista dei film a luci rosse non è nuovo ai reality show, basti pensare infatti che qualche tempo fa prese parte all’edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi, dove riuscì a classificarsi quinto grazie al favore del pubblico.

Se Rocco non ha commentato tale indiscrezione, come rivelato dal portale Bitchy F, ci ha pensato il figlio, raccontando tutta la verità sulla questione.

Leonardo Tano, il figlio di Rocco Siffredi, ha commentato l’indiscrezione che li vedrebbero aver sostenuto il provino per il Grande Fratello Vip, affermando che tale notizia corrisponderebbe ad una fake news in quanto non ha mai sostenuto il provino per entrare a far parte del cast della casa più spiata d’Italia.

Leonardo Tano smentisce il provino al GF Vip: Rocco Siffredi gioca da solo?

Leonardo Tano ha smentito la sua partecipazione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ma come i più attenti hanno notato bene non si è invece pronunciato in merito alla partecipazione di suo padre all’interno del reality show di successo di canale 5.

Rocco Siffredi al GF Vip di Signorini, tra l’altro di recente lui ha dato dei consigli sulla vita di coppia in quarantena, parteciperà come un unico concorrente o non in coppia con suo figlio come si era precedentemente confermato?

Almeno per il momento è impossibile rispondere con certezza a questa domanda, visto che la macchina del reality show è ancora attiva per selezionare i membri del cast. Quel che è certo è che Rocco Siffredi al Grande Fratello Vip sarebbe decisamente un bel colpo per Alfonso Signorini che ha promesso al pubblico del piccolo schermo un cast degno di nota.