Belen Rodriguez con l’ex di Karina Cascella: il weekend insieme

Belen Rodriguez sta trascorrendo questo primo weekend estivo in compagnia di Salvatore Angelucci, ex di Karina Cascella, e la sua compagna Alessandra Gallocchio, ma non solo. Con loro c’era anche Mattia Ferrari e il fratello minore della showgirl, Jeremias Rodriguez.

Belen Rodriguez sta trascorrendo questo periodo estivo da sola, senza nessun amore, a parte quello di Santiago, al suo fianco. La showgirl, come ormai noto, e Stefano De Martino hanno scelto di dividere, per quanto possibile, le loro strade.

Nelle scorse ore però la conduttrice di Tu sì que vales ha pubblicato alcune foto e brevi video nelle stories in si mostra in buona compagnia. Chi c’era con lei? Salvatore Angelucci, ex di Karina Cascella.

No, prima di passare a conclusioni affrettate, è bene precisare che tra Belen Rodriguez e Salvatore Angelucci non c’è assolutamente nulla. Lei, che di recente si è lasciata andare ad uno sfogo su Stefano De Martino, non ha voglia di avere nessuno al suo fianco, visto che è ancora scottata dalla recente rottura, mentre lui è felicemente fidanzato con Alessandra Gallocchio.

Il weekend insieme, in cui erano presenti anche Jeremias Rodriguez e Mattia Ferrari, era in pura amicizia. Per staccare un po’ lo spina dallo stress quotidiano. Agli occhi dei più curiosi è spuntato un dettaglio: come mai non c’era Karina Cascella? Lei e il suo ex sono in ottimi rapporti e non di rado li si vede insieme con le rispettive controparti.

Karina Cascella e Belen Rodriguez: in che rapporti sono

Karina Cascella e l’ex di Stefano De Martino non sembrano essere in buoni rapporti. Il motivo? Durante l’esperienza al Grande Fratello Vip di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, l’opinionista l’aveva stroncata da Barbara d’Urso, con lui la Rodriguez non è in buoni rapporti, affermando non solo che aveva sbagliato nei confronti di Francesco Monte, suo fidanzato dell’epoca, ma che aveva avuto anche rapporti intimi nella casa con Ignazio Moser, suo attuale compagno.

E’ possibile, quindi, che a causa di questo motivo i rapporti tra Belen Rodriguez e Karina Cascella non siano dei migliori, ma è pur vero che queste restano soltanto supposizioni e che magari l’opinionista di Barbara d’Urso avesse altri piani per il weekend.

Belen, tra l’altro De Martino ha trascorso il weekend in famiglia, è apparsa sul web secondo i suoi fedeli sostenitori decisamente più spenta rispetto al solito. Sarà realmente così o la Rodriguez soffre ancora per la mancanza di Stefano?

Visualizza questo post su Instagram Y su perfume de margaritas Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 27 Giu 2020 alle ore 10:38 PDT

Dai recenti rumors, infatti, la relazione tra Belen e Stefano sembra essere arrivata al capolinea. Anche se i fan della coppia continuano a sperare nell’ennesimo ritorno di fiamma tra i due.