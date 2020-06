Romina Power, dopo il terribile lutto che l’ha colpita, torna in tv come ospite dell’ultima puntata della stagione di Domenica In con il ricordo della sorella Taryn.

Romina Power, dopo la morte della sorella Taryn, torna in tv come ospite dell’ultima puntata della stagione di Domenica In. A confermare la presenza di Romina è stata Mara Venier con un messaggio su Instagram. Legate da una lunga amicizia, Mara e Romina regalano un momento davvero emozionante al pubblico di Raiuno che è pronto a regalare l’ennesimo successo a Mara Venier che, proprio oggi, festeggia 14 anni di matrimonio con il suo Nicola Carraro.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Giulia De Lellis e Gemma Galgani sfidano Mara Venier? Il retroscena

Romina Power a Domenica In con il ricordo della sorella Taryn

Ad annunciare la morte di Taryn Power è stata proprio Romina con un toccante post su Instagram:

“Mia sorella , Taryn ha raggiunto i nostri genitori alle 9:53 ieri a casa sua nel Wisconsin circondata da i suoi quattro figli e quattro nipoti dopo aver combattuto una dura battaglia di un anno me mezzo contro la Leucemia. Lascera’ un vuoto immenso poicheè era una creatura di luce, una madre eccezionale, nonna amorevole e sorella unica per via del suo humour, generosità e amore per gli animali , la natura e per i meno fortunati. La migliore sorella che abbia potuto avere in questa vita!”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Mara Venier | “Domenica In va bene non per il gesso”

Annunciata da diversi giorni come ospite dell’ultima puntata di Domenica In, in molti temevano che Romina avrebbe dato forfait. Mara Venier, invece, ha confermato la sua presenza nel ricordo della sorella Taryn a cui sta dedicando tantissimi messaggi su Instagram pubblicando alcune foto.

Visualizza questo post su Instagram ❤️Taryn Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 27 Giu 2020 alle ore 1:00 PDT

Questa è una foto di una giovanissima e bellissima Taryn.

Visualizza questo post su Instagram ❤️Taryn Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 27 Giu 2020 alle ore 1:05 PDT

Taryn e Romina da bambine

Visualizza questo post su Instagram ❤️Taryn Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 27 Giu 2020 alle ore 1:32 PDT

Taryn Power in una foto più recente.