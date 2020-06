Stefano De Martino tra gite in barca e serate in discoteca dopo...

Vita da single per Stefano De Martino in quel di Napoli dove si trova per lavorare alla nuova edizione di Made in Sud? La blogger Deianira Marzano, tra le storie di Instagram, ha pubblicato dei video di Stefano in discoteca in compagnia di alcuni amici. Anche dei fans, inoltre, scrivono commenti sotto i post di Belen Rodriguez svelando di averlo visto in barca insieme agli amici e alla sorella.

Stefano De Martino, vita da single a Napoli: weekend in famiglia per Belen

Sotto la foto di Belen che vedete qui in alto, è apparso il commento di un utente che ha svelato di aver visto Stefano in compagnia di una bionda in barca. A ristabilire l’ordine, tuttavia, è stata una fanpage di Belen e Stefano che ha scritto: “Peccato si tratti della fidanzata di un suo amico, anche lui in barca con loro insieme alla sorella di Stefano e ad altri amici. Fareste meglio a stare zitti, piuttosto che creare fake su fake solo per stalkerare la gente e postare questi commenti senza senso”.

Stefano che, durante l’ultima puntata di Made in Sud non ha nascosto l’imbarazzo durante un siparietto con Peppe Iodice, continua ad essere al centro del gossip. La blogger Deianira Marzano, infatti, ha pubblicato alcune storie in cui si diverte in discoteca con gli amici.

Belen, dopo l’attacco degli haters, nel frattempo, ha deciso di concedersi un altro weekend lontano dalla città in compagnia della famiglia. Su Instagram ha condiviso alcune storie mostrando non solo la bellezza del posto in cui si trova, ma anche alcune delle persone che trascorreranno con lei qualche giorno come il fratello Jeremias e il figlio Santiago.