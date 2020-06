Belen Rodriguez, nuovo amore dopo Stefano De Martino? Ecco perchè è impossibile per la showgirl aveva un nuovo fidanzato.

Nuovo amore per Belen Rodriguez dopo la rottura da Stefano De Martino? A rispondere a questa domanda è il settimanale Novella 2000 secondo il quale “questo amore è impossibile”. Il settimanale diretto da Roberto Alessi si riferisce al rapporto strettissimo che Belen ha con l’amico Mattia Ferrari e che molti hanno indicato come il futuro fidanzato della showgirl argentina dimenticando il fatto che Mattia sia gay come ha confermato la stessa Belen con una storia pubblicata su Instagram.

Belen Rodriguez, cuore libero dopo Stefano De Martino: Santiago è il suo grande amore

Il cuore di Belen, dopo la rottura da Stefano De Martino che ha dichiarato di aver chiuso con le donne, appartiene solo a Santiago di cui la showgirl argentina è perdutamente innamorata. “Santiago è il mio vero amore e per me, da mamma, è il figlio perfetto, quello che ho sempre sognato di avere. Se avessi una figlia femmina sarebbe fortunatissima ad avere un fratello come Santiago, lui è una opera d’arte”.

A parlare di Belen, nelle ultime ore, è stato anche Roberto Alessi. Il direttore del settimanale Novella 2000, ospite di Italia Sì, ha detto: “Sul fronte della cronaca rosa Belen Rodriguez non si butta mai via anche se la sua stagione è cominciata un po’ male. Si è mollata con Stefano De Martino che peraltro sta diventando un tuo collega validissimo“, ha detto parlando con Marco Liorni. La stessa Belen ha ribadito di avere un unico amore, al momento che corrisponde al nome di Santiago che, con le sue attenzioni, riesce a sciogliere il suo cuore.

Nel cuore di Belen, per il momento, c’è solo Santiago. «Non credo di poter vincere il premio della mamma modello, non sono una che si sveglia all’alba per pianificare la giornata del figlio. L’altro giorno ho chiesto a Santiago: “C’è qualcosa che posso fare per migliorare? In che cosa vorresti che cambiassi?”, e lui mi ha risposto: “No, le mamme perfette non esistono, esistono le mamme reali e tu sei reale”», ha detto a Chi.