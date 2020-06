Belen Rodriguez, profonda riflessione su Instagram: “se do amore ne ricevo altrettanto? Mi piace pensare che l’amore si trasforma”.

“Ognuno riceve quel che da?”. E’ questa la domanda che Belen rivolge ai suoi followers e a cui cerca di rispondere lasciandosi andare ad una profonda riflessione sull’amore. La showgirl argentina, innamorata dell’amore, romantica e sognatrice, è cresciuta con la convinzione di ricevere quel che avrebbe dato. Ma oggi che è una donna adulta, ne è ancora convinta? Un lungo post quello con cui Belen è tornata a parlare a cuore aperto ai suoi fans tirando fuori tutte le sue emozioni.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Stefano De Martino su Belen Rodriguez ammette: “E’ capitato”

Belen Rodriguez: “l’amore si trasforma, non va mai perduto”

Bellissima, con una foto in bianco e nero che vedete all’inizio dell’articolo, Belen esorta tutti ad una proponda riflessione sull’amore. La showgirl argentina che sta vivendo un momento particolare della sua vita privata riflette sul concetto d’amore. Nella sua vita, Belen ha amato davvero tanto ed oggi che la sua vita sembrerebbe essere giunta ad un bivio, la Rodriguez riflette su quanto dato e su quanto ricevuto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Stefano De Martino spicca il volo senza Belen Rodriguez

“Quindi io vorrei fare un passo indietro, e soffermarmi alle basi, ai valori, alle uniche cose che contano, vorrei appunto ricevere quel che do? Si potrà fare? Potremo contagiare le persone che ci circondano comportandoci in questo modo idoneo, impregnato di rispetto, di bontà. Mi piace pensare che l’amore si trasforma, che non va mai perduto, l’amore che tu hai dato ritornerà in altre forme, ma sarà sempre amore“, scrive Belen.

E’ una Belen un po’ nostalgica e malinconica quella che è tornata a parlare d’amore con una riflessione profonda dopo il video con cui ha ammesso il momento difficile che sta vivendo. Come reagireà Stefano De Martino? Il conduttore, nel frattempo, ha dichiarato di aver detto ufficialmente addio alle donne.