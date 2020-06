Stefano De Martino su Belen Rodriguez ammette: “E’ capitato”

Stefano De Martino, raggiunto dai microfoni di Chi, per la prima volta si è sbilanciato sulla crisi con Belen Rodriguez, ammettendo che la priorità al momento resta la serenità del piccolo Santiago.

Stefano De Martino si è ritrovato per l’ennesima volta al centro della cronaca rosa a causa della crisi che sta attraversando con la showgirl Belen Rodriguez. Il conduttore di Made in Sud, a differenza di sua moglie, non si era mai sbilanciato su questo momento difficile, chiedendo soltanto di rispettare il periodo che lui e Belen stanno trascorrendo senza ricevere una maggiore pressione mediatica.

Raggiunto dai microfoni del settimanale Chi, Stefano ha deciso di parlare dell’argomento. Argomento che interessa tutti i suoi fedeli sostenitori che sperano in un ritorno di fiamma tra lui e Belen.

SULLO STESSO ARGOMENTO: “Belen vai a fare la moglie di Stefano” | Haters contro la Rodriguez

De Martino, che è tornato con Made in Sud, ha rivelato che non c’è nulla di strano nell’allontanamento tra lui e sua moglie dopo il ritorno di fiamma. In quanto cose del genere sono capitate in passato ad altre coppie e continueranno ad accadere anche in futuro. Il ritorno di fiamma, purtroppo, non sigilla il legame per sempre e momenti di difficoltà possono capitare.

“E’ capitato a noi, ma è successo anche a tanti altri” ha dichiarato Stefano De Martino sulla crisi con Belen Rodriguez. “Conosco tante coppie che si sono lasciate dopo essersi riprese” ha aggiunto. “Nella vita accade anche questo” ha concluso il conduttore.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino crisi | Lui: “Santiago è la nostra priorità”

Il marito di Belen Rodriguez ci ha tenuto a ribadire che al momento la sua priorità e quella di sua moglie è quella di garantire la massima serenità al piccolo Santiago, visto che il loro allontanamento potrebbe rivelarsi difficile da affrontare anche per lui che si era riabituato a vederli insieme.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Stefano De Martino prende una drastica decisione su Belen Rodriguez

“Sia io sia Belen stiamo facendo di tutto per farlo stare bene” ha ammesso Stefano De Martino sulla sua separazione da Belen, tra l’altro è apparso più magro che mai negli scorsi giorni, segno di quanto sia provato in questo momento. “Santiago resta la nostra priorità”.

Ma nulla è perduto, in quanto la crisi potrebbe essere momentanea e Stefano De Martino e Belen Rodriguez potrebbero tornare ad amarsi più di prima.