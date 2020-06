Stefano De Martino single e solo su Instagram. Confessione spiazzante a Domenica In: “quella delle donne è una religione che non professo più”.

Stefano De Martino dice addio alle donne. Il conduttore napoletano, nuovamente ospite di Mara Venier nella penutlima puntata della stagione di Domenica In, stuzzicato da Biagio Izzo, suo compagno d’avventura a Meda in Sud insieme a Fatima Trotta, si lascia andare ad una dichiarazione che ha spiazzato non solo zia Mara, ma anche tutti i suoi fans.

Stefano De Martino: dopo Belen Rodriguez, dice addio alle donne

Solo a bordo di una barca: De Martino si mostra così su Instagram il giorno dopo l’intervista rilasciata ai microfoni di Mara Venier. Nel corso della penultima puntata di Domenica In, l’ex Amici è intervenuto per ricordare nuovamente l’appuntamento con Made in Sud che farà compagnia agli italiani per tutto luglio.

“La prima puntata è andata benissimo soprattutto grazie a te. Ci hai portato bene e quindi cara Mara qualsiasi cosa ti succede facci sapere”, ha detto Stefano commentando i dati d’ascolto della prima puntata.

Biagio Izzo ha poi stuzzicato Stefano che, pare, avrebbe fatto perdere la testa ad una donna del mondo dello spettacolo. “È discolo, indisponente e maleducato. Va sempre appresso alle donne, anzi sono le donne che stanno appresso a lui, perché è bellissimo!”. ha detto Izzo. “Lui però le respinge tutte, io lo conosco bene”, ha commentato la Venier. De Martino, invece, ha detto: “È una religione che non professo più quella delle donne”.