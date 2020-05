Belen Rodriguez rompe il silenzio su Stefano De Martino e attraverso un video pubblicato su Instagram parla di un momento delicato.

Belen Rodriguez rompe il silenzio sulla crisi con Stefano De Martino e si sfoga in un video pubblicato su Instagram smentendo le ultime indiscrezioni che parlavano di un incontro con Andrea Iannone.

La showgirl, sincera come sempre, ammette che sta attraversando un momento delicato aggiungendo di essere uscita con la sua famiglia per cercare di distrarsi e di aver incontrato casualmente delle persone. Provata da un momento particolare, la Rodriguez ha deciso di raccontare ai suoi fans cosa sta accadendo nella sua vita.

Belen Rodriguez e la crisi con Stefano De Martino: “momento difficile”

“Allora, prendo un po’ di forza perchè non ho mai fatto una storia del genere e mi sono anche un po’ nervosa nel farlo. Non sono giornate facili per me, sono giornate veramente complicate” – esordisce Belen nel video. La showgirl, poi, si sfoga scagliandosi contro chi sta diffondendo rumors non veri.

“Voglio dire una cosa e voglio che esca dalla mia bocca perchè ogni volta che apro internet, che vedo degli articoli, da donna, mi sono rotta le palle, ma in modo importante. Sono stanca di vedere articoli riportati e non parlo di giornali. Purtroppo fa parte del mio lavoro e lo devo accettare, lo devo anche rispettare, ma purtroppo ci sono degli articoli su internet che travisano e cambiano completamente la situazione delle cose”, aggiunge la showgirl argentina che, da mamma, ha deciso di parlare personalmente di ciò che sta accadendo.

“Questo è un momento difficile, ripeto, per me molto anche perchè non me l’aspettavo. Sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto, sono una persona umana, sono una donna che soffre come tutte le altre e quando vedo illazioni sul mio conto non ci sto più” – aggiunge ancora Belen che nei giorni scorsi si era concessa una serata con l’amica Elodie.

“Quindi se io sono in giro per la città e, per casualità, arrivano delle persone, non è assolutamente colpa mia, nè una responsabilità mia nè una cosa organizzata da parte mia perchè, mi conoscete, e sapete che le cose non le ho mai organizzate e, soprattutto, le minc*iate io non le dico perchè odio la gente calcolatrice, odio le persone che si organizzano le cose a tavolino, odio le persone che si spacciano per ciò che non sono e non ho più pazienza per comportamenti del genere”, aggiunge Belen che poi fa sapere che, quando se la sentirà, racconterà come stanno le cose.

“Non ho più 20 anni, non sono più una ragazzina, sono una mamma e ho delle responsabilità quindi e lo dico a qualche giornalista che si permette su internet di scrivere delle cose che non mi stanno bene, è normale che se una persona non è molto felice, suo fratello e la sua famiglia la prendano per mano e la portino in un ristorante a bere un sano bicchiere di vino per farle spuntare un cavolo di sorriso” – dice Belen che poi conclude – “sono una donna forte e ce la farò come sempre”.